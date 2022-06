Russische piloten mogen niet in het buitenland werken

De Russische luchtvaartautoriteit heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat piloten een baan in het buitenland vinden.

Alhoewel de instantie de vliegers al langer binnenhoudt zijn de laatste maanden honderden verzoeken van hen afgewezen.

Luchtruim

Sinds een groot deel van de westerse wereld haar luchtruim voor Russische maatschappijen sloot werden duizenden piloten praktisch werkloos. De overheid van Rusland heeft maatschappijen opgeroepen om hen toch in dienst te houden, een oproep waar veel bedrijven gehoor aan gaven.

Salaris

Alhoewel de Russische vliegers op papier nog in dienst zijn bij een luchtvaartmaatschappij ging hun salaris er fors op achteruit. Zij krijgen doorgaans een basissalaris en een extra vergoeding voor de uren die zij vliegen. Omdat een groot deel van hen nu niet of amper vliegt zijn hun salarissen in veel gevallen meer dan gehalveerd.

Buitenland

In diverse landen is momenteel een significant pilotentekort aan het ontstaan. Enkele maatschappijen hebben hun ogen op Rusland gericht om aan hun vraag naar cockpitpersoneel te kunnen voldoen. Voordat een piloot echter bij een buitenlands bedrijf kan werken moet de luchtvaartautoriteit enkele documenten over de opleiding van een vlieger aanleveren. De Russische luchtvaartautoriteit heeft de afgelopen maanden al honderden keren geweigerd dergelijke informatie te verstrekken.

Tekort

Alhoewel er geen officiële reden voor de weigeringen is gegeven wordt ervan uitgegaan dat dit is om de binnenlandse markt te beschermen wanneer deze weer aantrekt. Rusland zou de piloten binnen willen houden om te voorkomen dat zij zelf over enkele jaren een tekort aan personeel hebben, wat mogelijk moeilijk zal worden om op te lossen.