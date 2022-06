Zweefvliegtuig verongelukt bij Terlet, vlieger overleden

Een zweefvliegtuig is woensdagmiddag verongelukt op vliegveld Terlet. De piloot overleefde de crash niet.

Het ongeluk vond kort voor 15.00 uur plaats. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio kwam het zweefvliegtuig kort na de start in de problemen. Vanaf een hoogte van dertig meter stortte het toestel recht naar beneden en zou het zich met de neus in de grond hebben geboord. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vlieger, een 69-jarige man uit Schijndel, was op dat moment al overleden. Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Het incident wordt door de politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht.

Een kleine twee maanden geleden vond een soortgelijk incident plaats bij een start vanaf Terlet. Wegens een lage snelheid ontkoppelde de piloot de lierkabel op een lage hoogte. Het zweefvliegtuig viel vervolgens over een vleugel weg en stortte neer, meldde de Onderzoeksraad onlangs in een tussenconclusie. Daarbij raakte de vlieger bekneld in het toestel, maar overleefde hij het ongeluk wel.

Het slachtoffer is een 69-jarige man uit Schijndel. Hij zat alleen in het zweefvliegtuig. Zijn nabestaanden zijn vanzelfsprekend door ons geïnformeerd. Het verdere onderzoek loopt. ^SV — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) June 29, 2022