Corendon drukt geruchten de kop in

Volgens diverse verhalen staat Corendon te koop. Atilay Uslu, topman van de luchtvaartmaatschappij, maakt een eind aan die geruchten.

De CEO reageert op een interview met De Telegraaf van begin vorige maand. Daarin stond dat Corendon open zou staan voor een fusie of overname. De luchtvaartmaatschappij breidde al uit naar Denemarken. Om de ontwikkeling van Corendon een boost te geven, zou een samenwerking met een andere partij gewenst zijn. Naar verluidt zou er contact geweest zijn met investeerder Triton. Die gesprekken liepen echter op niets uit. Maar volgens Uslu is er helemaal geen sprake van dat de maatschappij in de verkoop staat. “Wij staan niet te koop. Het artikel heeft een ongelukkige kop. Want nogmaals, wij staan niet te koop”, zegt de topman in een interview met Quote, doelend op de kop van het Telegraaf-artikel.

Stijgende lijn ingezet

Sterker nog, het gaat financieel goed met het bedrijf. Net zoals andere luchtvaartmaatschappijen had Corendon het moeilijk tijdens de coronacrisis. Inmiddels is de stijgende lijn ingezet. Ondanks dat deze zomer 35 vluchten geen doorgang kunnen vinden kon Corendon ervoor zorgen dat maar liefst 150 Schiphol-vluchten verplaatst zijn naar Rotterdam The Hague Airport. “In 2020 hebben we echt bakken met geld verloren. In 2021 verdienden we gelukkig weer wat geld. Maar met nog vier maanden te gaan lijkt dit ons beste boekjaar ooit te worden”, vervolgt Uslu.

Hogere prijzen

Momenteel heeft de maatschappij afspraken met partijen tot september. Corendon legde bijvoorbeeld de brandstofprijzen vast. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne rijzen de prijzen de pan uit. Echter, door de contracten betaalt Corendon nu een rendabel bedrag per ton brandstof, terwijl dat na september anders kan zijn. “Hierna maken wij nieuwe afspraken met ze, tegen waarschijnlijk een hogere prijs. Dat betekent dat onze vakanties ook duurder worden”, vult de CEO aan. Vakanties zullen daardoor circa honderd tot tweehonderd euro duurder uitpakken. “Voor mensen onder de inkomensgrens van €3.000 bruto per maand wordt vliegen straks niet meer bereikbaar. Hier spelen wij al op in door te focussen op de behoeftes van het segment hierboven”, kondigt Uslu een nieuwe ontwikkeling aan.