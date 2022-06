KLM staat meerdere uitdagingen te wachten

Schiphol moet krimpen en dat heeft grote gevolgen voor KLM. Er is vanuit het kabinet vertrouwen dat de luchtvaartmaatschappij een andere koers kan varen.

KLM is hofleverancier als het gaat om het aantal vluchten op Schiphol. Het kabinet maakte vorige week definitief bekend dat dat aantal de komende jaren reduceert tot 440.000. KLM moet daardoor vluchten inleveren. Het ministerie van Financiën geeft echter aan dat de luchtvaartmaatschappij zich moet aanpassen, én dat vertrouwen krijgt zij. Het kabinet maakte onder meer afwegingen van de gevolgen die de krimp zal hebben voor het aantal bestemmingen van het grootste vliegveld van Nederland. “Er is voor gekozen om de geluidsoverlast aan te pakken en tegelijk een keuze te maken waarmee de economische functie van Schiphol wordt behouden”, aldus het ministerie van Financiën tegen De Telegraaf. In totaal heeft de luchthaven (nu nog) 332 directe bestemmingen, verdeeld over 97 landen. KLM liet weten van maart tot oktober dit jaar naar 96 Europese en 71 intercontinentale vliegvelden te vliegen.

Minder inkomsten

De krimp heeft naast het aantal vluchten per jaar impact om de omzet van het bedrijf. Tijdens de coronacrisis werd zij hard getroffen. Inmiddels start het vliegverkeer weer op en komen steeds meer inkomsten binnen. Dat is onder meer belangrijk voor de lening die KLM aanging met de Staat. Begin mei betaalde de luchtvaartmaatschappij de eerste 311 miljoen euro terug; een maand later ging het om een bedrag van 350 miljoen. KLM moet nog steeds een deel aflossen, maar dat lijkt belemmerd te worden doordat het aantal vluchten op de langere termijn afneemt. Tevens maken de huidige omstandigheden op Schiphol het er niet makkelijker op. “Het leidt onherroepelijk tot minder vluchten en bestemmingen voor KLM. Ook is de beslissing genomen zonder daarbij de stappen te betrekken die KLM gezet heeft om duurzamer te opereren”, zegt Air France-KLM in een reactie aan de krant waarmee het concern doelt op de Airbus-order die halverwege december vorig jaar getekend werd.