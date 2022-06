Nieuw probleem Schiphol: “Situatie is heel anders”

Schiphol kreeg deze week te maken met tientallen koffers die verstrooid lagen door de aankomsthal.

Dit probleem doet zich niet alleen voor wegens de personeelstekorten, er zouden eveneens vorige week verstoringen opgetreden zijn. KLM zegt dat dit te maken had met een storing in de bagagesystemen van Schiphol. De luchtvaartmaatschappij vervolgt dat deze inmiddels verholpen zijn. “De situatie met de verloren koffers is ook zeker anders dan voor de coronapandemie. Dat komt dan weer door de enorm gegroeide vraag naar reizen en dus omdat Schiphol zoveel vluchten heeft moeten annuleren en reorganiseren”, licht Marnix Fruitema, voorzitter van BARIN, toe tegenover de NOS.

Gistermiddag aangekomen op Schiphol. Wist niet wat ik zag allemaal koffers die nog niet opgehaald waren. Je kon bijna niet bij de bagageband komen. pic.twitter.com/tDydPyKeUQ — Astrid van Westerop (@AstridYolanda) June 27, 2022

Kritiek op omstandigheden

De problemen op Schiphol zorgden voor felle kritiek. Onder meer de Tweede Kamer keek kritisch naar de huidige omstandigheden op Schiphol. Ondanks dat kwam de luchthaven samen met vakbonden tot een akkoord waarin de hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaarden vastgelegd werden. De partijen maakten bijvoorbeeld afspraken over roosters, werktijden en gratis parkeren. Daarnaast organiseerde het grootste vliegveld van Nederland twee weken geleden een banenmarkt. Dick Benschop, topman van Schiphol, gaf in de persconferentie, waarin hij zei dat maatschappijen in overleg met de slotcoördinator komende zomer vluchten moeten opgeven, aan dat er een ‘stijgende lijn’ zit in de hoeveelheid personeel dat aangetrokken wordt.

Geen gek beeld

Ondanks dat zijn de problemen nog lang niet opgelost. FNV staat dan ook niet te kijken van de verstrooide koffers op Schiphol. “Het is een feit dat er nog steeds een groot tekort is aan personeel. We hebben afspraken gemaakt met alle betrokken partijen om dat probleem op te lossen, maar die oplossingen gaan niet zo snel”, aldus de vakbond. FNV sluit echter niet uit dat Schiphol meer maatregelen moet nemen als dit soort taferelen zich voortzetten. “Maar als de werkdruk in de komende weken nog langer aanhoudt of zelfs meer zal stijgen en daarnaast dezelfde problemen bij andere Europese luchthavens aanhouden, zal de luchthaven opnieuw moeten kijken naar het schrappen van stoelen.”