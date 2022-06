Op laatste dag Elbers lost KLM laatste deel staatssteun af

KLM heeft het laatste deel van de staatssteun vandaag terugbetaald. Een mooie afsluiting voor Pieter Elbers die morgen het stokje overgeeft aan Marjan Rintel.

Het ging om een bedrag van 277 miljoen euro. Het is de derde en tevens laatste keer dat KLM een deel van de lening terugbetaalt aan de Staat. Begin mei loste de luchtvaartmaatschappij 311 miljoen euro af, terwijl zij een maand later 354 miljoen euro overmaakte. In totaal leende het bedrijf 942 miljoen euro om het hoofd tijdens de coronacrisis enigszins bovenwater te houden. KLM als hofleverancier ondervond grote gevolgen van de crisis. Onder meer een groot deel van het personeel moest vertrekken, terwijl werknemers die mochten blijven fors op hun salarissen werden gekort. Al met al heeft het ervoor kunnen zorgen dat KLM de lening in drie termijnen heeft kunnen terugbetalen.

Elbers stond gedurende de coronacrisis een enorme uitdaging te wachten. Daar heeft hij zich doorheen geslagen en sluit dan ook af met dit goede nieuws. “KLM-collega’s hebben zich in 2020 en 2021 door de coronacrisis geknokt. Ook de huidige operationele situatie op Schiphol is zwaar en vraagt weer veel van onze mensen en klanten. Daar dank ik alle KLM-collega’s zeer voor. Deze laatste aflossing is daarmee ook een welkome kroon op het werk van en een hart onder de riem in deze lastige tijd voor alle KLM’ers”, aldus de Schiedammer in een verklaring.

Rintel mag ook aan de bak

Door de afbetaling begint Rintel met een schone lei. “Ik ben blij dat deze belangrijke stap gezet is door KLM. Daar kan en zal ik op voortbouwen om KLM ook in de toekomst verder financieel gezond te maken”, zegt ze. Ondanks dat staan haar eveneens een aantal uitdagingen te wachten. Naast de krimp van Schiphol die grote gevolgen zal hebben voor de maatschappij, spelen andere factoren een rol. Zo is het coronavirus de wereld nog niet uit en zorgen politieke spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne, voor grote onzekerheden. Daardoor blijft KLM beschikken over een kredietfaciliteit van 2,4 miljard euro (723 miljoen euro staatslening en 1,735 miljard euro van banken) om tóch aanspraak te kunnen maken op steun.