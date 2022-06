Schiphol verwacht ‘geringe impact’ in augustus

Komende maanden worden druk voor Schiphol. In augustus kunnen maximaal 73.000 passagiers per dag vanaf de luchthaven vertrekken.

Ten opzichte van de beveiliging verwacht het grootste vliegveld van Nederland dat er in de eerste weken van die maand duizenden passagiers te veel naar de luchthaven komen. Daarna zal de capaciteit vergelijkbaar zijn met het verwachte aanbod. Dick Benschop, topman van Schiphol, liet al eerder in een ingelaste persconferentie weten dat er een ‘stijgende lijn’ zit in het aantrekken van nieuw personeel. Echter, terwijl verwacht wordt dat in augustus de omstandigheden een stuk gunstiger zijn, denkt de luchthaven dat er in juli per dag 13.500 te veel zijn ten opzichte van de beveiliging. De CEO van het vliegveld vulde aan dat in die periode maximaal 67.500 reizigers vanaf Schiphol kunnen vertrekken.

In recent weeks, we and our partners have been working hard to manage the expected summer crowds. As a result, the maximum number of travellers that can fly in August is higher than in July. Read more here: https://t.co/KskzenAK0P — Schiphol (@Schiphol) June 30, 2022

Als gevolg daarvan is de slotcoördinator met luchtvaartmaatschappijen om de tafel gegaan om een passende oplossing te zoeken. Voor sommige maatschappijen pakte dat beter uit dan voor andere. Terwijl Transavia in juli 240 vluchten moet annuleren en daardoor dertig procent van haar reizigers teleurstelt, laat TUI weten dat alle mensen die vluchten geboekt hebben op reis kunnen. Weliswaar moeten enkele vanaf regionale luchthavens vertrekken. Een deel daarvan stijgt op vanuit Luik (België). Daarmee volgt zij het voorbeeld van Corendon: die maatschappij toonde eerder interesse in vliegvelden over de grens.

Opluchting voor Schiphol

Schiphol is blij dat meerdere partijen zich ingespannen hebben om tot goede alternatieven te komen. “Alle inspanningen zijn erop gericht om de gevolgen voor reizigers zo klein mogelijk te houden. Voor juli geven de meeste luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties aan dat na passen en meten het overgrote deel van de reizigers op vakantie kan. We zijn dankbaar voor de enorme inzet, zowel van onze collega’s, partners als passagiers, die nodig was om dit te realiseren. Door maatregelen uit ons actieplan vergroten we de capaciteit in augustus. Hiermee is de impact van het gestelde maximum voor passagiers in die periode naar verwachting gering”, aldus Patricia Vitalis, directeur Airport Operations & Aviation Partnerships bij Royal Schiphol Group, in een statement.