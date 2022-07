‘Duitse treinen treden toe tot luchtvaartalliantie Star Alliance’

Deutsche Bahn treedt binnenkort toe tot luchtvaartalliantie Star Alliance, zo melden verschillende Duitse media.

Het lidmaatschap van de Duitse spoorwegmaatschappij zou aanstaande maandag officieel worden aangekondigd, schrijft Aero.de. Daarmee zou het voor het eerst zijn dat een treinbedrijf onderdeel wordt van een luchtvaartalliantie. Van de drie allianties die er wereldwijd zijn is Star Alliance, dat in 1997 werd opgericht, de oudste. Onder meer Lufthansa (inclusief dochtermaatschappijen Austrian, Brussels en Swiss), United en Singapore Airlines maken deel uit van het samenwerkingsverband.

In mei hintte Star Alliance-topman Jeffrey Goh er al op dat het volgende lid van de alliantie geen luchtvaartmaatschappij zou zijn en van buiten de sector zou komen. Binnen het verbond zal Deutsche Bahn gaan zorgen voor de toevoeging van treinreizen aan het bestaande vluchtennetwerk. In hoeverre het mogelijk wordt om treintickets bij Star Alliance-maatschappijen te boeken is nog niet duidelijk. In de eerste plaats valt te denken aan aansluitende tickets tussen luchthavens en steden. Op termijn is het niet ondenkbaar dat de ICE een aantal korteafstandsvluchten tussen Duitse luchthavens gaat vervangen, zoals dat bij KLM tussen Brussel en Amsterdam ook het geval is.