Groen licht voor SpaceX-internet in vliegtuigen

De Amerikaanse FCC heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de internetservice van Starlink, onderdeel van SpaceX, in vliegtuigen, schepen en andere voertuigen.

De internetservice richt zich vooral op de vele gebieden waar momenteel nog geen (snel) internet beschikbaar is. Het biedt echter ook interessante mogelijkheden voor onder meer vliegtuigen. Ruim een jaar geleden liet SpaceX al weten van plan te zijn om vliegtuigen in de toekomst aan de service te koppelen. In oktober gaf Musk bovendien aan dat er al gesprekken met luchtvaartmaatschappijen plaatsvinden. Donderdag meldde de FCC dat het toestemming geeft voor het gebruik van Starlink aan boord van bewegende voertuigen. Volgens de toezichthouder komt het besluit tegemoet aan de toenemende vraag van consumenten die over een internetverbinding willen beschikken terwijl ze onderweg zijn.

Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk is al enkele jaren bezig met een groot aantal satellietlanceringen die onderdeel uitmaken van het Starlink-programma. Met een grote constellatie wil het bedrijf ervoor zorgen dat op heel de wereld goede en zeer snelle internetverbinding beschikbaar is. Momenteel hangen er al ruim 2.200 Starlink-satellieten in de ruimte. Op termijn moeten dat er ruim 7.500 worden. Wereldwijd heeft het programma al zo’n 500.000 abonnees. Gebruikers van Starlink, dat ook in Nederland beschikbaar is, hebben internetverbinding dankzij signalen uit de ruimte die via kleine schotels kunnen worden opgevangen.