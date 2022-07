Luchtvaartmaatschappijen profiteren van slots Aeroflot

Aeroflot is al lang niet meer welkom op een groot aantal Europese luchthavens. Op Londen Heathrow profiteren andere luchtvaartmaatschappijen door de exit van de slots.

Het gaat om Avianca, China Airlines, JetBlue, Virgin Atlantic, Vistara en WestJet. Zij namen naar aanleiding van de toewijzing voor het IATA-winterseizoen 2022-2023 slots van Aeroflot over. Virgin Atlantic, Vistara en JetBlue kregen slots om dagelijkse vluchten naar Londen Heathrow uit te voeren. Avianca en China Airlines vliegen vier keer per week op en neer. WestJet, de maatschappij die een jaar geleden haar debuut maakte op Schiphol maar al snel daar verdween, voor drie vluchten per week minder welkom is op Heathrow.

Avianca zegt nog niet te weten hoe zij die vier wekelijkse vluchten invult. Momenteel vliegt de maatschappij dagelijks tussen Bogota (Colombia) en Heathrow. Zij herstelde deze route eerder dit jaar na een tussenpauze wegens de coronarestricties. Daarmee komt het totaal uit op 42 vluchten per week naar Europa. Avianca heeft eveneens slots op Barcelona, Madrid en Heathrow. Vanuit Bogota vliegt de airline naar alle drie de Europese bestemmingen, terwijl vanuit Cali en Medellín alleen op Madrid gevlogen wordt.

Permanente route

JetBlue krijgt door de toewijzing van de slots de kans permanent naar Heathrow te vliegen wat vorige week gevierd werd door Robin Hayes, CEO van de maatschappij. Edmond Rose, luchtvaartstrategieconsultant, geeft aan dat deze ailine een goede toevoeging is. “De diversiteit van de bestemmingen die zij zullen bedienen is indrukwekkend, en bestrijkt vier continenten. JetBlue en Vistara hebben het grote geluk dat ze voor elke dag van de week slots toegewezen hebben gekregen. De ochtendaankomsten van JetBlue zijn vooral waardevol voor trans-Atlantische operaties”, zegt hij tegen Simple Flying.

Geen verkoop slots

In mei verbood Grant Shapps, minister van Transport, dat Russische luchtvaartmaatschappijen hun slots ter waarde van vijftig miljoen pond mochten verkopen. Het besluit maakte deel uit van de sancties die Rusland opgelegd heeft gekregen naar aanleiding van de invasie in Oekraïne. Naast deze sanctie zijn Russische luchtvaartmaatschappijen niet meer welkom in een groot aantal (Europese) luchtruimen en moesten leasebedrijven hun contracten met hen opzeggen.