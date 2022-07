Marjan Rintel begonnen als nieuwe CEO KLM | Video

Marjan Rintel is vandaag, 1 juli, aangetreden als president-directeur van KLM.

Rintel neemt het stokje over van Pieter Elbers, die de afgelopen weken een afscheidsronde maakte langs de verschillende afdelingen van KLM en woensdag een koninklijke onderscheiding kreeg voor zijn verdiensten in de Nederlandse luchtvaart. De nieuwe topvrouw van de maatschappij, die tot voorkort leiding gaf aan de NS, stelde zich vrijdagochtend in een introductievideo voor aan het personeel van KLM. Daarin vertelt ze dat ze veel waardering heeft voor haar KLM-collega’s. “Als KLM zijn we al honderd jaar onderweg. Dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Reizen geeft mij perspectief. Ik krijg er ontzettend veel energie van. Nieuwe dingen zien, nieuwe mensen ontmoeten, en samen met collega’s onze klant een geweldige ervaring geven. Er is wat mij betreft niets mooiers. En de uitdagingen onderweg? Die overwinnen we samen.”

Na haar studie Bedrijfskunde in Groningen werkte Rintel in verschillende rollen op Schiphol. In 1999 stapte ze over naar KLM, alwaar ze tot 2014 verschillende functies bekleedde. Vanaf 2014 was ze werkzaam bij NS, de eerste zes jaar als operationeel directeur en sinds 2020 als CEO. Op 31 maart van dit jaar werd bekendgemaakt dat ze per 1 juli terug zou keren bij KLM, ditmaal als president-directeur. Rintel geeft aan gelijk aan de slag te willen gaan met de situatie op Schiphol, het herstel uit de coronacrisis en de krappe arbeidsmarkt. “Samen maken we de mooie toekomst van KLM. En ik heb daar heel veel zin in.”

In haar rol als president-directeur is Rintel tevens lid van de CEO Committee en de Executive Committee van de Air France KLM Group. Ook vanuit Parijs kwam daarom een welkomstvideo, waarin Rintel in drie talen welkom geheten wordt door CEO Ben Smith en verschillende groepen medewerkers van het hoofdkantoor, Air France, KLM en Transavia.