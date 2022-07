Russen moeten TUI-vliegtuig uit maar weigeren

Twee Russische passagiers zijn op een TUI-vlucht vanuit Mexico naar Manchester Airport van boord gehaald. Dat ging niet zonder slag of stoot.

Het vliegtuig was onderweg naar de startbaan toen het terugkeerde naar de gate. De gezagvoerder gaf aan dat er twee ‘illegale’ passagiers aan boord zaten die geen visum of papieren hadden om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. “De mensen vroegen zich af hoe twee mensen in hemelsnaam aan boord van een gecharterde vlucht konden komen zonder enige documentatie. Het was heel beangstigend en het had niet mogen gebeuren”, aldus Anna-Marie Watters die aan boord zat van het TUI-toestel, tegen Manchester Evening News.

Russische passagiers willen niet uitstappen

Eenmaal terug bij de gate moesten de twee Russen het vliegtuig verlaten. Dat weigerden zij. De piloot kwam de cockpit uit om met het duo te praten. Het zou circa een halfuur hebben geduurd voordat de Russische reizigers uitstapten. Watters vervolgt dat er een ‘rel’ was ontstaan. “Ons werd verteld alle telefoons weg te leggen en niet te filmen wat er gebeurde. Mensen huilden, sommigen haalden hun bagage van boven naar beneden, het was afschuwelijk.”

Toen de Russen het TUI-vliegtuig eenmaal hadden verlaten, kondigde de flight crew aan dat er sprake was van een ‘verdacht pakketje’. Dit zou verder onderzocht worden. “Het duurde ongeveer vijftien minuten voordat ze ons geruststelden dat het om een e-sigaret ging, maar in die tijd waren de mensen erg bang en vroegen ze zich af waarom we niet uit het vliegtuig werden gehaald. Het was afschuwelijk, het was ongelooflijk”, vervolgt Watters. Ook toen de beide Russen van boord waren, hing er tijdens de vlucht een ‘onrustige’ sfeer. Zelf was Watters nog steeds overstuur van de situatie.

TUI verontschuldigt zich

TUI biedt haar reizigers excuses aan en zegt dat er werk aan de winkel is. “We geven extra training aan onze grondafhandelingsmedewerkers om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt”, reageert een woordvoerder. “We hebben geen gegevens over het ‘verdachte pakketje’, dus we kunnen hier geen commentaar op geven.” Halverwege vorige maand bood TUI eveneens haar excuses aan nadat passagiers in Manchester tot drie keer toe het vliegtuig niet in mochten.