Tractoren maandag verboden op wegen rond Schiphol

Tractoren van boeren die maandag op of rond Schiphol willen demonstreren worden niet getolereerd op de snelwegen rond de luchthaven.

Wegen mogelijk afgezet

“Een blokkade wordt niet getolereerd”, zegt een woordvoerder van gemeente Haarlemmermeer tegen het ANP. In zo’n geval zal er volgens de gemeente worden ingegrepen met ‘voertuigen van de politie en de Marechaussee’. Mogelijk worden wegen rond de luchthaven afgezet en krijgen boeren alternatieve locaties aangewezen om te demonstreren. Om welke locaties het dan zou gaan is nog niet bekend. Volgens de gemeente is er momenteel nog geen demonstratie op of rond Schiphol aangemeld. “Maar we zijn voorbereid en de draaiboeken liggen klaar.”

Ook Rotterdam The Hague Airport bereidt zich voor op mogelijke demonstraties. “Op dit moment zijn we in overleg met de Koninklijke Marechaussee over hoe wij ons het beste kunnen voorbereiden met maatregelen. De Marechaussee is verantwoordelijk voor ordehandhaving en veiligheid op Nederlandse luchthavens, zoals Rotterdam The Hague Airport. Op dit moment is niet duidelijk of en hoe laat er komende maandag protesten zullen plaatsvinden bij ons vliegveld”, zegt de luchthaven vrijdag in een statement.

Maandag mogelijk veel acties

Veel boeren die boos zijn over het stikstofbeleid zijn van plan om maandag grootschalig actie te voeren. Actievoerders willen het land platleggen door onder meer luchthavens en distributiecentra voor supermarkten te blokkeren. Eerder riep stikstofminister Van der Wal boeren op maandag niet mee te doen aan dergelijke acties. Ze zegt niet alle boeren ‘over een kam te willen scheren’ en roept hen op om het gesprek aan te gaan. Mogelijk wordt er komende week een bemiddelaar aangesteld om de gesprekken tussen de overheid en de agrarische sector te leiden.

Niet de eerste keer

Het zou niet voor het eerst zijn dat boeren met tractoren protesteren op Schiphol. In december vorig jaar verzamelden tientallen boeren zich bij de Kaagbaan en boden ze als ludieke actie aan om de luchthaven te kopen. De actie volgde op het nieuws dat Schiphol mogelijk in grote problemen verkeerde. Het vliegveld zou niet voldoen aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast. Bovendien ligt er nog altijd geen natuurvergunning. Inmiddels is de krimp waarvoor toentertijd gewaarschuwd werd realiteit geworden: het kabinet besloot onlangs dat het aantal vliegbewegingen vanaf eind 2023 omlaag moet van 500.000 naar 440.000 per jaar.