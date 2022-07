Volkel verwelkomt eerste F-35’s

Gisteren ontving vliegbasis Volkel de eerste vier F-35’s, die op dit vliegveld worden gestationeerd. Hiermee breekt voor de Brabantse basis definitief het ‘F-35-tijdperk’ aan.

De vier toestellen werden overgevlogen van de vliegbasis Leeuwarden, waar tot nu toe alle Nederlandse F-35’s waren gebaseerd. Sinds januari opereerde 313 squadron tijdelijk vanaf Leeuwarden, om te leren werken met dit nieuwe gevechtsvliegtuig. Met de ‘terugverhuizing’ naar Brabant, kan er nu meteen operationeel gevlogen gaan worden.

Tegelijkertijd met de aankomst van de eerste vier F-35’s op Volkel is het Air Combat Command (ACC) opgericht. Met deze verandering in organisatiestructuur worden het Air Operations Centre in Nieuw Milligen en de vliegbases Leeuwarden en Volkel gebundeld onder één commando. Ze komen onder de eenhoofdige leiding van commodore Johan van Deventer, die tevens basiscommandant is van de vliegbasis Volkel.

Drie van de vier F-35’s na aankomst op Volkel © R.V.

Een blije F-35 vlieger! © R.V.

Taxiende F-35 na aankomst op Volkel © R.V.

Taxiende F-35 na aankomst op Volkel © R.V.

Volgens de planning van Defensie zullen dit jaar nog zes nieuwe F-35’s worden afgeleverd, die ook naar Volkel zullen komen. Deze F-35’s zullen allemaal worden ingedeeld bij het 313 ‘Tiger’ squadron. De F-16’s van 312 squadron staan hier ook nog gebaseerd. Naar verwachting zal 312 in de loop van 2023 haar eerste F-35’s ontvangen. In 2024 zal de luchtmacht dan definitief afscheid nemen van de F-16.