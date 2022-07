Aalsmeerbaan eindelijk weer open

Na bijna drie maanden onderhoud is de Aalsmeerbaan (18L/36R) van Schiphol weer open voor vliegverkeer.

Sinds vrijdag is de baan, waar sinds begin april groot onderhoud aan werd uitgevoerd, weer geopend voor startende vliegtuigen. In de onderhoudsperiode is het asfalt, een oppervlakte ter grootte van vijftig voetbalvelden, op het grootste gedeelte van de Aalsmeerbaan vervangen. In het asfalt zijn 1650 nieuwe ledlampen en vijftig kilometer bekabeling aangelegd. Op het nieuwe asfalt is een totale lengte van 17 kilometer aan markeringen op de baan geschilderd. Daarnaast zijn deels de hemelwaterputten en –leidingen rond de baan gerepareerd, gereinigd en vervangen.

Al deze verschillende werkzaamheden zijn volgens Schiphol zo efficiënt mogelijk samengevoegd in de drie maanden groot onderhoud. Door het onderhoud op die manier uit te voeren hoeft een start- en landingsbaan maar één keer per zeven jaar langdurig buiten gebruik genomen te worden. Verder vindt er dan jaarlijks slecht kort, regulier onderhoud plaats. Op de timing van het onderhoud aan de Aalsmeerbaan kreeg de luchthaven overigens veel kritiek, nu het de veelgebruikte baan in een zeer drukke periode uit de operatie haalde.

Speciale meetvluchten

De landingssystemen van de Aalsmeerbaan, zoals het Instrument Landingssysteem (ILS) en Precision Approach Path Indicator (PAPI), zijn tijdens het onderhoud vernieuwd. Om de systemen te testen voeren Schiphol en LVNL binnenkort speciale meetvluchten uit. Deze vinden plaats op 6, 16 en 23 juli, al hangen de precieze testmomenten af van de weersomstandigheden en het verkeersaanbod. De vluchten worden uitgevoerd door een speciaal meetvliegtuig.

Omdat de systemen eerst dertig dagen goed moeten werken, kan de Aalsmeerbaan na de meetvluchten eerst alleen gebruikt worden voor landingen bij goed zicht. Naar verwachting is de Aalsmeerbaan eind augustus in alle zichtomstandigheden inzetbaar als landingsbaan. In dit tijdvak kan bij beperkt zicht een andere baan worden ingezet als landingsbaan. Na de testperiode zal de Aalsmeerbaan ook voor landend verkeer weer volledig in gebruik worden genomen.