Airbus haalt megabestellingen uit China binnen, Boeing teleurgesteld

Air China, China Eastern, China Southern en Shenzhen Airlines bestellen gezamenlijk 292 A320neo’s bij Airbus. De order zorgt voor een impuls van het marktaandeel van Airbus-vliegtuigen in China, tot ergernis van Boeing.

Air China en Shenzhen Airlines bestellen respectievelijk 64 en 32 Airbussen. Bij China Eastern gaat het om een totaal van honderd A320neo’s. De toestellen komen ter vernieuwing en uitbreiding van de bestaande vloot, die momenteel bestaat uit ruim driehonderd vliegtuigen uit de A320-familie en ruim honderd Boeing 737’s. China Southern, dat beschikt over een kleine driehonderd exemplaren uit de A320-familie en een kleine tweehonderd 737’s, bestelt tegelijkertijd 96 jets. Bij beide maatschappijen wordt het grootste deel van de vliegtuigen geleverd in 2024 en 2025, waarna het restant zal volgen in de jaren daarop.

“Deze bestellingen laten het sterke vertrouwen van onze klanten in Airbus zien”, zegt Chief Commercial Officer Christian Scherer. Volgens Scherer geven de Chinese maatschappijen met hun orders ook een duidelijk signaal over de kwaliteit van de A320-familie. “We prijzen het uitstekende werk van George Xu [CEO van Airbus China, red.] en het hele Airbus China-team, evenals de teams van onze klanten, voor de succesvolle uitkomst van deze lange en uitgebreide onderhandelingen die plaatsvonden te midden van de moeilijke COVID-pandemie.

Boeing

Boeing zegt in een reactie teleurgesteld te zijn over het succes van Airbus in China. “Als grote Amerikaanse exporteur met een relatie van 50 jaar met de Chinese luchtvaartindustrie, is het teleurstellend dat geopolitieke verschillen de export van Amerikaanse vliegtuigen blijven beperken”, aldus een woordvoerder. De Amerikaanse vliegtuigbouwer leek met de 737 MAX een zonnige toekomst in China tegemoet te gaan, maar het type staat daar sinds de twee dodelijke ongelukken in 2018 en 2019 nog altijd aan de grond. In het grootste deel van de wereld mogen de toestellen inmiddels al ruim een jaar weer de lucht in, maar in China werd de hercertificering lange tijd verder bemoeilijkt door de spanningen met de Verenigde Staten.

Vanwege de problemen met de MAX heeft het aantal leveringen van nieuwe Boeing-vliegtuigen in China de afgelopen jaren een dieptepunt bereikt. Tegelijkertijd heeft Airbus in Tianjin een productielijn waar de final assembly van toestellen uit de A320-familie wordt verzorgd. De Europese vliegtuigbouwer zorgt zodoende voor duizenden banen in China en houdt daarmee stevig voet aan de grond in het land.