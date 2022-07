Effe dimmen | Column Goof

Het was misschien toeval. Maar de laatste maanden leek het meer dan anders. Meer dan normaal? Een piloot zat aan de bar uitgebreid te melden hoe hij een vierdaagse duik-cursus precies in een stop-over in Koala Loempoer (of zoiets) had kunnen persen. Mocht die cursus vlot verlopen dan kon er ook nog een dagtocht naar een bijzonder mooi koraalrif bij gepropt worden, begrepen we.

Een andere vertelde van de omscholing op een ander type. De nieuwste techniek bleek niet de motivatie, maar wel een aantal bestemmingen in de VS en Canada, die hij nog niet allemaal van de bucketlist had kunnen strepen.

En dan deze week! Op EHHV zaten drie Cessna-vliegertjes op een rijtje vliegtuigjes te kijken. Dat is altijd ‘gefundenes fressen’ voor de airline-jongens. Die komen dan even vertellen wie er eigenlijk de baas is (tenzij er toevallig een F-16-piloot bij is, dat is weer een heel ander hoofdstuk). Als het verhaal voorbij is zijn ze ook zó weer weg, want op de verhalen van anderen zitten ze niet te wachten: de zendknop wordt continu ingedrukt, maar ontvangen liever niet.

Deze knaap kwam opscheppen over een parapente-vlucht in Griekenland. Het was prachtig ‘soaren’ langs de witte rotskusten aldaar, begrepen we. Moesten we begrijpen. Heel sluw manoeuvreerde hij er tussendoor ‘dat de crew op het terras het nakijken had’. We zouden eens hebben kunnen denken dat hij dit vliegfeestje zelf betaald had, van zijn zuurverdiende centen! Nee, wij belastingbetalers moeten echt wel horen dat wìj z’n tripje gefinancierd hadden.

Even psychologiseren? Misschien is dat dwangmatige pochen een tegenwicht tegen de ‘communis opinio’ dat het bestaan van de airline-vlieger uiteindelijk een weinig opwindende baan is? Die met cocktailbars en palmbomen opgeleukt moet worden? Zou het? Kan zijn. Zeker omdat er vrijwel altijd in de jeugd geprobeerd is om straaljagers te gaan vliegen, wat dan altijd maar weer nèt niet doorgegaan is. Dan is er helemaal veel te compenseren.

O ja: een vierde piloot was huizen wezen kijken in Portugal. Ging over de nabijheid van het strand. Maar toch kwam er weer een zijdelingse opmerking over de fiscale voordelen van het wonen elders. Politiek zéér incorrect, maar toch moest het even gemeld worden.

Ik zou in navolging van Jan Marijnissen zeggen: effe dimmen. Speciaal nu. Effe dimmen.

Eerst afbetalen, dan weer opscheppen.

Goof Bakker