Luchthavens waarschuwen reizigers voor morgen

Naar aanleiding van de mogelijke boerenprotesten bij onder meer Schiphol aanstaande maandag, roept de luchthaven reizigers op met het openbaar vervoer te komen.

Boeren uiten hun ongenoegen over de stikstofplannen van het kabinet. Afgelopen weken protesteerden zij al op meerdere plekken in Nederland, maar luchthavens ondervonden daar vooralsnog geen hinder van. Maandag zal dat hoogstwaarschijnlijk anders zijn. Schiphol zegt daarom nauw in contact te staan met de Koninklijke Marechaussee en de gemeente Haarlemmermeer om in kunnen spelen op verschillende scenario’s.

Dubbele drukte

Blokkades worden echter niet getolereerd, zo liet de gemeente vrijdag al weten. Mocht het wel zover komen, dan zal het voor een groot aantal reizigers dubbel problematisch worden. Door de personeelstekorten komen mensen terecht in lange wachtrijen. Met blokkades van de boeren kan die wachttijd tot aan het vliegtuig nog verder oplopen. De ANVR maakt zich dan ook ‘flinke zorgen’ over de verwachte boerenprotesten. “Het wordt uitermate spannend. We hebben begrip voor de boerenactie, maar de reisbranche is de afgelopen tijd ook enorm geraakt door onder meer corona”, begint Frank Radstake van ANVR tegen EenVandaag, erop wijzend dat reizigers voor het eerst in twee jaar weer op vakantie kunnen. Radstake adviseert mensen de website van Schiphol en de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen in de gaten te houden. En misschien nog wel belangrijker: “Kom met de trein.” De trein stopt onder Schiphol Plaza en geeft reizigers direct toegang tot de vertrek- een aankomsthallen.

Meer luchthavens mogelijk de dupe

Behalve Schiphol houden ook andere Nederlandse luchthavens rekening met de mogelijke gevolgen van de protesten. Rotterdam The Hague Airport, de luchthaven die deze zomer een aantal vluchten Schiphol overneemt, is in overleg met de Marechaussee over de voorbereiding van maatregelen omtrent het boerenprotest. Ook Eindhoven Airport stelt dat haar reizigers gevolgen kunnen ondervinden. “Vanwege een mogelijke protestactie door boeren kan het maandag op de Nederlandse wegen drukker zijn dan normaal. Houd hiermee rekening als je naar Eindhoven Airport reist”, aldus de Noord-Brabantse luchthaven op Twitter.

Ook Groningen Airport Eelde zegt in overleg te zijn met de autoriteiten. De luchthaven geeft aan begrip te hebben voor de protesten, maar doet een beroep op boeren om diensten van algemeen belang doorgang te laten vinden, zoals de inzet van de traumahelikopter, de ambulancedienst en de donorvluchten voor het UMCG.