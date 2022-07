Schade aan Emirates A380 na ‘luide knal’ | Video

Een Airbus A380 van Emirates landde begin dit weekend met een gat in de romp op de luchthaven van het Australische Brisbane.

Het toestel, met registratie A6-EVK, steeg om 03:10 uur lokale tijd op vanaf Dubai International Airport. “Ongeveer 30-45 minuten na het opstijgen hoorden we een luide knal. Ik draaide me om naar mijn vrouw en zei dat wat het ook was, het de piloten zou verontrusten. Het klonk zeker niet als normale turbulentie”, aldus een passagier over de vlucht tegen AV Herald. De route richting Brisbane ging echter wel gewoon door. “De rest van de vlucht was prima, ik hoorde geen rare geluiden”, aldus dezelfde passagier.

Luchtverkeersleiding op de hoogte

Na een vlucht van ruim dertien uur naderde de A380 de Australische luchthaven. De piloten vermoedden dat het vliegtuig een gesprongen band zou hebben. Daarom verzochten zij de luchtverkeersleiding om hulpdiensten stand-by te zetten. “Onze vlucht EK430 die op 1 juli van Dubai naar Brisbane vloog, ondervond een technische storing tijdens de vlucht. Het vliegtuig landde veilig in Brisbane en alle passagiers stapten uit zoals gepland”, zegt een woordvoerder van Emirates tegen Simple Flying. Uiteindelijk landde het toestel op baan 19R. “Voor we landden vertelden ze ons dat we op een andere landingsbaan moesten landen”, vervolgt dezelfde passagier. De reuzenjumbo zou nadien worden geïnspecteerd op een vermoedelijk probleem met het landingsgestel. De landing verliep echter “heel soepel”.

Anyone know the drag fuel factor penalty for this one? 😳😂 #emirates #a380 pic.twitter.com/uPzsH9KVAk — Pontius Pilate (@pontius_is_goat) July 2, 2022

Schade aan romp

Na de landing werd de A380 naar het platform gesleept. In de romp van het toestel bleek een gat te zitten, constateerde de opgeluchte passagier verbaasd. Vervolgens bleef de machine in Brisbane aan de grond voor onderzoek en reparatie. Volgens Flightradar24 vliegt het toestel vandaag terug naar Dubai.