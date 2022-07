‘KLM treft geen blaam’

Het kwijtraken van achttien tassen met medische hulpgoederen voor Oekraïne op een KLM-vlucht deze week gebeurde door toedoen van het betrokken Amerikaanse hulpteam zelf. Dat zegt teamlid Kurtis Pasqualle nu. De fout ligt volgens hem niet bij de luchtvaartmaatschappij, zoals hij zaterdag in een artikel op NU.nl wel suggereerde: “Ik heb het zelf verkloot.”

Een Amerikaans hulpteam is deze week na een tussenstop op Schiphol achttien tassen met medische hulpgoederen voor Oekraïne kwijtgeraakt. De bagage raakte om onbekende reden zoek toen de Amerikanen met een KLM-toestel van Amsterdam naar Polen vlogen, vertelde Kurtis Pasqualle van het hulpteam tegen NU.nl.

Vandaag is echter bekend geworden dat Pasqualle naar eigen zeggen zelf vergeten is de bagage opnieuw in te checken toen de Amerikanen een tussenstop maakten op Schiphol. In al zijn frustratie wees hij KLM aan als de boosdoener maar achteraf blijkt dat de airline dus niets te verwijten valt. Het teamlid laat weten dat de luchtvaartmaatschappij ervoor zorgt dat het team al zijn spullen kosteloos terugkrijgt. “Dat scheelt ons tienduizenden dollars. Ik had geen idee hoeveel KLM achter de schermen al voor ons aan het doen was”, zegt hij. Inmiddels zijn vijf van de achttien tassen met medische hulpgoederen weer terecht.

Noodhulp Oekraïne

KLM is afgelopen weekend om een reactie gevraagd maar het bedrijf kon het verhaal van de Amerikanen niet bevestigen. KLM liet echter weten de situatie te onderzoeken. In de grote tassen zitten allerlei hulpgoederen voor Oekraïense soldaten in Oost-Oekraïne. Het gaat vooral om medische hulpmiddelen. Het Amerikaanse hulpteam bestaat uit ruim twintig oorlogsveteranen met een medische opleiding. Ze hebben inmiddels mensen zitten in de Oekraïense steden Kyiv, Lviv en Odessa, en aan het front in het oosten.