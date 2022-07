Singapore Airlines haalt nog een A380 terug

Steeds meer luchtvaartmaatschappijen brengen hun Airbus A380 weer in de actieve vloot. Singapore Airlines zag vrijdag de 9V-SKP terugkeren.

Dit toestel stond tot 29 juni gestald op Alice Springs, een vestiging van Asia Pacific Aircraft Storage (APAS) in het midden van Australië. Die dag maakte het een korte vlucht naar Sydney om voorbereidingen te treffen voor de rentree in het luchtruim. Twee dagen later vloog de A380 vanuit de Australische stad richting Singapore. Daar landde de machine om 23:30 uur lokale tijd. Sindsdien staat het toestel aan de grond. Wanneer het de eerste vlucht sinds haar coronabreak maakt, is nog niet bekend.

Alice Springs

Het is bijna precies twee jaar geleden dat de 9V-SKP naar Alice Springs gestuurd werd. Op 27 juni 2020, midden in de coronacrisis, sloeg Singapore Airlines het vliegtuig volgens Simple Flying op. De pandemie was voor de maatschappij aanleiding om haar Superjumbo’s langdurig te stallen. In totaal beschikte Singapore Airlines over negentien A380’s, maar nam er direct twee uit dienst. Van de resterende zeventien werden er acht naar Alice Springs verplaatst, terwijl er negen in Singapore bleven. In Alice Springs staan voorlopig alleen nog de 9V-SKK en 9V-SKL. Andere luchtvaartmaatschappijen besloten tijdens de coronacrisis eveneens vliegtuigen naar de opslag te sturen, waaronder vele A380’s . Zo zag Lufthansa haar laatste A380 halverwege september vorig jaar Frankfurt verlaten. Volgend jaar zomer keert echter een deel van deze toestellen terug in dienst bij de Duitse airline. Emirates is voornemens nog lange tijd met de Superjumbo te vliegen.

Meer vraag naar vliegreizen

Inmiddels trekt het reisverkeer weer aan. Om te kunnen voldoen aan de vraag besloot een aantal maatschappijen hun A380’s terug te halen. Singapore Airlines deed dit al eerder. Zij vliegt met deze machines naar Delhi, Londen, Frankfurt, Mumbai, New York en Sydney. Naast de maatschappij uit Singapore gaf Korean Air ook al aan tegen het einde van het jaar drie van de tien Superjumbo’s weer actief te maken.