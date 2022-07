Topman Ryanair: “Vliegen is te goedkoop”

Ryanair-baas Michael O’Leary deed in een nieuw interview nogal opmerkelijke opmerkingen over de prijs van vliegen. De topman van de low cost maatschappij opteert nu voor hogere ticketprijzen in een interview met de Financial Times.

De Ier waarschuwt dat ticketprijzen de komende jaren zullen stijgen omdat “alles te goedkoop is geworden”. Dat is geen gekke uitspraak voor iemand van een milieubeweging en tevens stelt dat de vervuiler moet betalen. Deze nieuwe gedachtegang staat haaks op wat O’Leary voorheen zei over vliegen. In 2016 verkondigde hij nog dat korte vluchten binnen vijf tot tien jaar gratis zouden zijn. Nu meent hij dat de prijs te laag is: “Ik vind het belachelijk dat wanneer ik naar Standsted vlieg de treinreis telkens weer duurder is dan de ticketprijs voor het vliegtuig.” In de toekomst zou dit anders moeten aldus de Ryanair-topman. “Ik heb er een hoop geld mee verdiend maar uiteindelijk geloof ik niet dat vliegen met een gemiddeld tarief van €40 op de langere termijn duurzaam is.”.

Volgens O’Leary zullen de prijzen bij de Ierse prijsvechter door de stijgende olieprijzen en hogere milieuheffingen sowieso oplopen tot gemiddeld tussen de vijftig en zestig euro per ticket. Hij rekent erop dat de olieprijzen voorlopig op een hoog niveau zullen blijven.

O’Leary: een vreemde vogel

O’Leary is vanaf 1991 betrokken bij Ryanair. Geïnspireerd door Southwest Airlines veranderde hij Ryanair in een echte budgetmaatschappij. De Ier komt vaker met opmerkelijke uitspraken, ideeën of voorstellen. Deze worden door velen direct als onzin gezien maar brengen vaak wel een discussie op gang. Voorbeelden van dit soort ideeën zijn het betaald gebruik van het toilet aan boord van vluchten, het afschaffen van de copiloot op kortere vluchten en staanplaatsen in vliegtuigen. In 2017 noemde hij de zorg over klimaatverandering “complete onzin”. O’Leary verkocht door de jaren heen delen van zijn aandelenportefeuille. Onder andere hierdoor werd zijn vermogen kort voordat de coronacrisis uitbrak op €865 miljoen geschat.