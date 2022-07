Vliegtuig na 80 jaar geïdentificeerd

Een vliegtuig van de Royal Air Force (RAF) dat tachtig jaar geleden vlak voor de kust van een klein eilandje nabij Sicilië (Italië) neerstortte, is geïdentificeerd.

In 2016 werd het toestel, een Martin Baltimore II met registratie AG699, al opgemerkt tijdens het in kaart brengen van de zeebodem voor de kust van het Italiaanse eiland Linosa. Vervolgens duurde het zes jaar om het te identificeren. De RAF-bommenwerper ligt op circa 85 meter diepte. Duikers van Capo Murro Diving Center in Syracuse keerden dit jaar terug naar het wrak voor videodocumentatie. Dat ging in samenwerking met lokale bevolking, vissers, duikers en specialisten op het gebied van maritiem erfgoed. De bevindingen zijn verder gebaseerd op een combinatie van oorlogsverslagen, nieuwe onderzoeken van het wrak en ooggetuigenverslagen. Die laatste kwam van een inwoner die het vliegtuig tijdens die vlucht zag neerstorten.

Relitto su fondali Linosa, è un Martin Baltimore della Raf affondato 80 anni fa https://t.co/gDmBRvlcdj pic.twitter.com/kuaIPO7y00 — AgrigentoNotizie (@ag_notizie) June 27, 2022

Il relitto ritrovato nei fondali di Linosa è un Martin Baltimore della Raf https://t.co/2sF6TVau2I pic.twitter.com/BVnMGeAOA4 — La Sicilia (@lasiciliait) June 27, 2022

Oorzaak van crash

Experts zeggen tegen Daily Mail dat het toestel op 15 juni 1942 opsteeg vanaf de luchthaven van Luqa (Malta). Het werd erop uitgestuurd om het marineverkeer in het gebied rond het eiland Pantelleria te observeren. Op dat moment zaten vier bemanningsleden aan boord. Twee waren van de RAF (Sgt Baum en Sgt Purslow), één van de Royal Australian Air Force (Sgt Greaves) en één van de Royal Canadian Air Force (Sgt Fincham). Op een hoogte van circa vijfhonderd meter zou het zijn neergestort vlakbij Linosa. Experts denken dat het toestel in de zee terechtkwam, nadat het uit de lucht is geschoten of nadat de motoren het hadden begeven. Sgt Baum, Sgt Purslow en Sgt Fincham overleefden de crash. Lokale vissers waren in staat hen te redden omdat de bommenwerper nog enige tijd op het water dreef. Sgt Greaves overleed toen de machine in aanraking kwam met de zee.

Eerdere vondsten

Experts zeggen dat er geen enkele andere Martin Baltimore bommenwerper in zo’n goede staat verkeert. Autoriteiten omschrijven het als een “uitzonderlijke staat van instandhouding” en dat het exemplaar van “grote historische en symbolische waarde” is. Hoewel er meer dan 1500 Baltimores zijn geproduceerd, bleef geen enkel toestel compleet bewaard. Enkele musea bezitten wel delen van het type in hun collectie. In Griekenland staat bijvoorbeeld een half vernietigde machine. De Martin Baltimore die voor de kust van Linosa terechtkwam, is momenteel ondergedompeld in het zand, maar de vleugels en staart steken nog boven de zeebodem uit.