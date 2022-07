Wel boeren op het Mediapark, nog niet op Schiphol

De aangekondigde grootschalige boerenprotesten zijn van start gegaan. Maandagochtend zijn boeren met tractoren gesignaleerd op snelwegen en zijn distributiecentra geblokkeerd. De aangekondigde acties bij Schiphol lijken in de ochtend echter uit te blijven.

Boeren hadden met acties gedreigd op en rond Schiphol, maar daar is momenteel nog niks van te merken. Het vervoer naar de luchthaven lijkt nog ongehinderd: de bussen naar Schiphol rijden af en aan, net als auto’s en taxi’s. Het vliegveld heeft passagiers opgeroepen zo veel mogelijk met de trein te komen. Tot overvolle wagons naar Schiphol leidt dit vooralsnog niet.

In voorbereiding op een mogelijke oploop naar de luchthaven heeft de Koninklijke Marechaussee zwaar materieel zoals pantservoertuigen naar Schiphol gebracht. De gemeente Haarlemmermeer zei een blokkade van de snelwegen rond de luchthaven met tractoren niet te zullen tolereren.

Een beveiliger van Schiphol zei deze ochtend ook nog niks te merken van boerenacties. “Ik ben hier al sinds 04.15 uur en heb nog niets gezien of gehoord, ook niet van passagiers die ik heb gesproken. Gelukkig nog niet. Laten we het zo houden.” Reisbranchevereniging ANVR sprak eerder haar zorgen uit over de gevolgen van mogelijke boerenacties op en rond Schiphol. Volgens de ANVR willen maandag zo’n 65.000 tot 70.000 reizigers vanaf Schiphol vertrekken. Op de luchthaven is het druk maar lopen de passagiersstromen momenteel goed door, zo laat een woordvoerder van Schiphol weten. “We moeten het maar aankijken.”

Acties

De ingang van het Mediapark in Hilversum is maandagochtend geblokkeerd met boomstammen. NOS en RTL laten op hun nieuwssite foto’s zien van de blokkade. Een woordvoerder van de NPO meldt dat er boeren bij het Mediapark staan, maar dat de actie geen gevolgen heeft voor de uitzendingen. Actievoerders werpen op dit moment ook blokkades op bij diverse distributiecentra, onder andere in de provincie Gelderland. Actievoerende boeren staan in ieder geval bij Park 15 in Oosterhout, nabij Nijmegen, en het distributiecentrum van Albert Heijn in Geldermalsen. Ook is de oprit naar de A73 in Cuijk geblokkeerd, zo schrijft De Gelderlander. Bij andere luchthavens blijft het vooralsnog rustig.