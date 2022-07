EasyJet-topman stapt op na vluchtenchaos

De operationeel directeur van easyJet, Peter Bellew, is maandag opgestapt. Na 2,5 jaar bij de Britse prijsvechter ‘gaat hij zich richten op andere mogelijkheden’.

Bellew lag al langere tijd onder vuur omdat easyJet de afgelopen maanden tienduizenden vluchten heeft moeten schrappen. Ook de komende periode voert de maatschappij duizenden vluchten minder uit dan oorspronkelijk gepland. De annuleringen hebben veelal te maken met personeelstekorten. Daarnaast kampte het bedrijf eind mei met een IT-probleem, en zijn er hier en daar problemen op luchthavens, waaronder Schiphol.

In het kader van zijn afscheid zei easyJet-CEO Johan Lundgren dat “iedereen bij easyJet gefocust blijft op het leveren van een veilige en betrouwbare service deze zomer”. Verder bedankte hij Bellew, die in 2019 een turbulente overstap naar easyJet maakte vanuit Ryanair, voor zijn harde werk. Voorlopig zal de rol van operationeel directeur op interimbasis worden vervuld door David Morgan, die de afgelopen jaren directeur flight operations was en zich in die rol ook actief bezighield met vlootvernieuwing en duurzaamheid. “David heeft veel ervaring en kennis van het bedrijf en de operaties en zal deze zomer zorgen voor sterk leiderschap”, aldus Lundgren.