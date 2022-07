Lufthansa schort verkoop goedkope tickets deze zomer op

Zoals meerdere maatschappijen is ook Lufthansa deze zomer genoodzaakt vluchten te annuleren. De Duitse nationale carrier probeert nu de druk op de organisatie te verlichten door nieuwe boekingen tegen gereduceerde tarieven niet meer mogelijk te maken: goedkoop vliegen gaat in de ban.

Veel maatschappijen hebben te kampen met capaciteitsproblemen doordat vrijwel niemand had verwacht dat de vraag zo snel weer zou stijgen. Het resultaat: er is overal een tekort aan personeel. In veel gevallen zijn daardoor maatregelen nodig en Lufthansa is nu bezig het vluchtschema voor de zomer aan te passen, zodat stabiele operaties mogelijk zijn.

Strategie

Om de vraag onder controle te houden, koos de luchtvaartmaatschappij voor een aanpak via vluchttarieven. Voor vluchten naar Europa en Noord-Amerika tot eind juli kunnen alleen de duurste boekingsklassen worden geboekt. De Saver- en Light-tarieven komen dus te vervallen. Lufthansa besloot hier naar verluidt voor om alle gasten die getroffen zijn door een vluchtannulering een alternatieve reismogelijkheid aan te kunnen bieden. Om dit te garanderen, is de beschikbaarheid op Lufthansa-vluchten binnen Duitsland en Europa, evenals naar de VS en Canada tijdelijk teruggebracht tot één boekingsklasse”, aldus de luchtvaartmaatschappij in een brief aan haar verkooppartners.

Lufthansa Group

Om de verwachte getroffen reizigers te kunnen accommoderen calculeert Lufthansa dus alvast ruimte in door minder tickets te verkopen. Binnen de Lufthansa-groep gaat dit gelden voor Lufthansa, Cityline en Air Dolomiti. Andere maatschappijen zoals Swiss, Austrian of Eurowings nemen dergelijke maatregelen nog niet.