Operationeel directeur KLM naar British Airways

Voormalig KLM-topman Pieter Elbers droeg 1 juli het stokje over aan Marjan Rintel. Nu verlaat ook operationeel directeur René de Groot het bedrijf.

De Groot is sinds 1990 verbonden aan KLM. Hij ging aan de gang als gezagvoerder op de Airbus A330 en Boeing 737 waarna hij aangesteld werd als Senior Vice Presicent Operations Engineering & Maintenance alvorens hij per 1 januari 2015 als Chief Operating Officier (COO) opereerde. Zijn termijn loopt nog tot volgend jaar, maar vanaf 15 juli verlaat De Groot KLM en gaat aan de gang bij British Airways. “Ik besef dat mijn vertrek in een woelige periode voor KLM valt, maar ik verlaat het bedrijf in de wetenschap dat de weg naar herstel is ingezet en de organisatie, ondanks de aanhoudende uitdagingen, in staat zal zijn deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ik dank KLM voor alle kansen die ik heb gekregen en alle collega’s en partners voor hun vertrouwen, de samenwerking en wat ik van hen heb mogen leren. Dat en alle dierbare herinneringen zullen mij in de voortzetting van mijn carrière altijd bijblijven”, zegt hij in een verklaring.

“René heeft met zijn start in 1990 al een lange staat van dienst bij de KLM. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan KLM, zowel in zijn rol als verkeersvlieger, als later in het management en de laatste 8 jaar als COO en statutair directeur. We danken hem zeer voor zijn niet aflatende inzet en wensen hem veel succes in zijn nieuwe rol”, zegt Cees ‘t Hart, die met ‘zijn’ Raad van Commissarissen op zoek naar een opvolger. Ton Dortmans zou de functie naar verluidt – al dan niet tijdelijk – overnemen.

Nieuwelingen staan voor uitdagingen

Terwijl De Groot KLM na Elbers eveneens verlaat, blijft Erik Swelheim aan als financieel directeur. In tegenstelling tot Elbers werd zijn termijn eerder dit jaar wel met twee jaar verlengd. De verlenging volgde toen al bekend was dat Rintel de functie van Elbers over zou nemen. De nieuwe KLM-top staat een aantal uitdagingen te wachten. Zo moet Schiphol op de langere termijn gaan krimpen van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar. Omdat KLM hofleverancier is als het gaat om het aantal vluchten op de luchthaven, betekent dat een mokerslag. Daarnaast zorgen de personeelstekorten komende zomer voor veel annuleringen. KLM is daar eveneens de dupe van, maar wil er wel voor zorgen dat reizigers alsnog met andere vluchten op andere tijdstippen naar hun bestemming gebracht kunnen worden.