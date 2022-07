Russische maatschappijen willen Boeings teruggeven

Twee luchtvaartmaatschappijen hebben het Russische Ministerie van Transport om toestemming gevraagd voor het teruggeven van een aantal Boeings aan buitenlandse leasemaatschappijen. De aanvragen zijn al in april en mei gedaan, maar het ministerie heeft nog niet gereageerd.

AirBridgeCargo X Etihad

In de eerste plaats wil de grote Russische vrachtmaatschappij AirBridgeCargo, onderdeel van de Volga-Dnepr Group, veertien van haar in totaal zestien Boeing 747F’s inleveren. De veertien toestellen staan momenteel nog in Moskou geparkeerd op Sheremetyevo Airport. De overige Jumbo’s staan al sinds februari in het buitenland, respectievelijk in Sharjah (Verenigde Arabische Emiraten) en op Pinal Airpark in Marana (Arizona, VS).

Onderdeel van de westerse sancties is de sluiting van het Europese en Amerikaanse luchtruim voor Russische maatschappijen. Daarnaast is vliegtuigonderhoud, met name aan Airbussen en Boeings, moeilijk vanwege een exportverbod op onderdelen. Om die reden is de gehele operatie van AirBridgeCargo, dat voor het intreden van de sancties dagelijks op Schiphol te zien was, tijdelijk stilgelegd. Om de sancties, die naar verwachting nog lange tijd van kracht zullen zijn, te omzeilen gaat een groot deel van de Russische vrachtmaatschappij binnenkort waarschijnlijk op in een samenwerking met Etihad Cargo.

Etihad voert vrachtvluchten momenteel enkel uit met Boeing 777F’s. Met de komst van Russische Jumbo’s zou de vrachtcapaciteit van de Arabische maatschappij dan ook aanzienlijk toenemen. Het nieuwe onderdeel van Etihad zou in de praktijk de hele operatie van AirBridgeCargo overnemen, waarbij de opbrengsten – als dat juridisch mogelijk blijkt – naar verwachting gedeeld zullen worden. “Het succes van de onderneming zal afhangen van de vraag of de advocaten van beide partijen een manier vinden om de vliegtuigen in te zetten, rekening houdend met de Amerikaanse en Britse sancties die zijn opgelegd. Op regeringsniveau is er een voorlopige overeenkomst bereikt over AirBridgeCargo, en een definitieve beslissing zou in augustus of september kunnen worden genomen,” zei Alexei Isaikin, bestuursvoorzitter van de Volga-Dnepr Group.

S7

Naast AirBridgeCargo heeft S7 Airlines een verzoek ingediend tot teruggave van twee Boeing 737 MAX-toestellen. De twee MAX’en staan al sinds het tweede dodelijke ongeval met het type in 2019 aan de grond. Rusland is een van de weinige landen waarin de nieuwste generatie 737’s nooit opnieuw is gecertificeerd. Zodoende heeft S7 niets aan de vliegtuigen. Verder zorgen de sancties ervoor dat het een uitdaging wordt de toestellen ooit weer luchtwaardig te krijgen, mocht er toch een hercertificering komen.