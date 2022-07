Twee gewonden door verkeerd gebruik hendel MD-83

Twee werknemers van de grondafhandeling raakten vorige week gewond nadat de tail cone afbrak van een McDonnell Douglas MD-83 van World Atlantic Airways, op dat moment ingehuurd door Surinam Airways.

Het incident deed zich voor op Cheddi Jagan Intrenational Airport in Georgetown. (Guyana). De MD-83, met registratie N807TR, was afkomstig uit Oranjestad, Aruba. Nadat het arriveerde trok het grondpersoneel per ongeluk aan de hendel voor het afwerpen van de tail cone, in plaats van de schakelaar voor de achterste trap te gebruiken. “Hierdoor raakte de tail cone van dit vliegtuig los, hetgeen ook zo dient te geschieden bij de activering”, zegt een woordvoerder van Surinam Airways tegen Waterkant.

INCIDENT Two injured after the tail cone of a MD-83 fell on ground https://t.co/OyhKL9fMy6 pic.twitter.com/HMLxLOOc0Q — Carlos Conceicao ツ (@CarlosTkd_) July 5, 2022

Op dat moment bevonden zich twee medewerkers vlak onder de tail cone. Het duo liep lichte verwondingen op. Wat de precieze oorzaak was van de verkeerde greep, moet nog uitgezocht worden. Speculaties duiden er in ieder geval op dat het grondpersoneel niet geheel vertrouwd was met de bediening van een MD-83. “Het onderzoek naar dit incident wordt primair uitgevoerd door World Atlantic Airline welke recentelijk door Surinam Airways is ingehuurd voor het uitvoeren van vluchten op de regionale route”, vervolgt de woordvoerder.

Gevolg van schade

Op afbeeldingen is te zien dat de tail cone van de MD-83 vlak onder de staart ligt en de achterste trap uitgeklapt is. Dit wordt normaal gesproken gedaan om passagiers in een noodsituatie uit het vliegtuig te evacueren. Door het incident was het toestel niet meer in staat te vertrekken. Als gevolg hiervan stond het een dag op de luchthaven van Georgetown, omdat de tail cone opnieuw erop gezet moest worden. Op 30 juni, twee dagen na het incident, vertrok de MD-83 vanuit Georgetown op weg naar Miami. Sindsdien stond de machine iets langer dan een halve week aan de grond.