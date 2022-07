Zorgen om belangrijke vluchten Groningen Airport Eelde

De boeren staken woensdagochtend bij Groningen Airport Eelde. Het betreft een volgende uiting van hun ongenoegen over het stikstofbeleid.

Update woensdag 6 juli, 10:30 uur

Inmiddels verschijnen op de sociale media video’s en foto’s van boeren die zich bij Groningen Airport Eelde hebben verzameld. Volgens een verslaggever van het Algemeen Dagblad is de sfeer ‘gemoedelijk’. Boeren richten een koffiehoek in. Later op de dag worden naar verluidt meer boeren verwacht.

Tot nu toe een bescheiden boerenblokkade op vliegveld Eelde. Het helpt dat er vandaag geen commerciële vluchten vertrekken of landen. Later op de dag worden er meer demonstranten verwacht. #boerenprotest #eelde pic.twitter.com/RuiozbQLah — Abel de Kam (@abeldekam) July 6, 2022

Hoe de actie precies verloopt, is volgens Marcel Thijssen, burgemeester van Tynaarlo, nog niet duidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid verzamelen de boeren zich om 9:00 uur voor de luchthaven. “De boeren hebben aangegeven het protest netjes te willen houden. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat het ordentelijk zal verlopen”, zegt Thijssen tegen RTV Noord waarmee hij erop doelt dat het protest ‘in goed overleg’ plaats zal vinden.

Orgaanvluchten mogelijk in geding

Bij het protest op Groningen Airport Eelde verwacht men circa duizend boeren die de aankomst- en vertrekhal zullen blokkeren. Thijsen zegt dat het verboden is om de start- en landingsbaan te betreden. “Er is contact geweest met de boeren, het Openbaar Ministerie, de politie, marechaussee en gemeente”, vervolgt de burgemeester. Hoewel in goed overleg het protest zal plaatsvinden, bestaat er onzekerheid omtrent orgaanvluchten. Vandaag arriveren die op Groningen Airport Eelde. De eindbestemming van de organen is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). “Orgaanvluchten en traumahelikopters moeten er terechtkunnen”, aldus Thijsen. Vandaag vinden er geen commerciële vluchten plaats

Eerder aangekondigde protesten

Afgelopen weekend gaven de boeren eveneens aan maandag te willen staken op Nederlandse luchthavens. Onder meer Schiphol, Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde namen voorzorgsmaatregelen. Tractoren op snelwegen rondom Schiphol werden bijvoorbeeld niet getolereerd. Daarnaast raadde het vliegveld reizigers aan met het openbaar vervoer te komen. Uiteindelijk bleken de protesten voor weinig tot geen hinder te zorgen. Het grootste vliegveld van Nederland zag bussen, auto’s en taxi’s feilloos naar de luchthaven rijden. Tevens liet een beveiliger, die al om 4:15 uur aan het werk was, weten niets te merken van de boerenacties. Op Eindhoven Airport bleven de boerenprotesten eveneens uit. Daarentegen ontstonden wel lange rijen voor de incheckbalies. Oorzaak hiervan was dat reizigers eerder naar de luchthaven kwamen uit angst dat ze door de aangekondigde protesten hun vluchten zouden missen.