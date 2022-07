Finnair annuleert vanaf vandaag vluchten naar Schiphol

De slotcoördinator is met luchtvaartmaatschappijen rond de tafel gegaan om deze zomer het aantal vluchten op Schiphol onder te verdelen. Finnair schrapt als gevolg daarvan de middagvluchten vanuit Helsinki naar de Noord-Hollandse luchthaven en vice versa.

Het gaat om de AY1305 (heenvlucht naar Schiphol) en AY1306 (terugvlucht naar Helsinki). Op deze route zette Finnair een Airbus A330 in. De luchtvaartmaatschappij voert tussen 7 juli en 28 augustus deze vluchten niet uit, meldt zij in een verklaring. De andere verbindingen, de AY1301 een AY1302, die in de ochtend plaatsvinden, gaan wel gewoon door. Finnair geeft aan dat omboeken naar een andere datum tot 30 september dit jaar toegestaan is. Dat kan alleen voor vluchten van Finnair. Zij vult aan dat klanten voor wie geen oplossing gevonden kan worden de mogelijkheid krijgen om te boeken naar een andere Finnair-bestemming in Europa. De maatschappij int mogelijk het tariefverschil.

Buitenlandse maatschappijen

Naast Finnair liet easyJet begin juni weten vluchten te annuleren wegens de personeelstekorten op Schiphol. In eerste instantie zag de prijsvechter af van annuleringen, maar kwam daar later toch van terug. Welke vluchten zij precies cancelt, is nog niet bekend. Wél gaf easyJet aan de route Amsterdam-Londen Gatwick en Amsterdam-Londen Luton ‘proactief te annuleren’. Door vluchten te schrappen wil de low cost carrier klanten meer tijd geven om een alternatieve route te boeken. Daarentegen gaf Garuda Indonesia aan geen annuleringen vanaf Schiphol te hoeven doorvoeren. Dat geldt eveneens voor Emirates dat gecancelde vluchten niet ziet zitten.

Nederlandse maatschappijen

Ook Nederlandse luchtvaartmaatschappijen moesten wel maatregelen nemen. Transavia schrapte noodgedwongen 240 vluchten. Zeventig procent van haar reizigers kreeg een alternatief aangeboden, de overige dertig zijn pechvogels. KLM zag eveneens een aantal vluchten geannuleerd worden, maar doordat de maatschappij op sommige bestemmingen meerdere keren per dag vliegt, was het zoeken van een alternatief makkelijker. De luchtvaartmaatschappij gaf dan ook aan geen passagiers te hoeven teleurstellen. TUI zei alle vluchten, dan wel niet van regionale luchthavens, uit te kunnen voeren. Corendon kondigde hetzelfde aan, maar keek daarbij ook buiten de grenzen.