KLM Flight Academy gaat voorlopig door op Teuge

Studenten van de KLM Flight Academy blijven de komende periode een klein deel van hun opleiding elektrisch vliegen bij E-Flight Academy op Teuge.

De proefperiode die enkele maanden geleden van start ging is goed bevallen, zo melden de beide vliegscholen. In deze periode werd bij één klas studenten een reguliere vliegles vervangen door twee vlieglessen op de elektrische Pipistrel Velis Electro. Het overige gedeelte van de opleiding wordt zoals gebruikelijk met Socata’s vanaf Eelde uitgevoerd. Het doel van de proef was om studenten zoveel mogelijk ervaring op te laten doen met elektrisch vliegen. Gebleken is dat de aspirant-KLM’ers ook in deze beperkte omvang al veel kunnen leren over elektrisch vliegen en de verschillen met verbrandingsmotoren. De proef wordt daarom voortgezet voor alle studenten van de KLM Flight Academy die in 2021 en 2022 met hun opleiding gestart zijn. Daar de vliegschool jaarlijks zestig studenten opleidt, krijgen in totaal zo’n 120 studenten een paar lessen vanaf Teuge.

“Bij E-Flight Academy geloven wij in een stil en schoon luchtruim waarin iedereen wil en kan blijven vliegen”, reageert mede-oprichter Evert-Jan Feld enthousiast. “Dat de samenwerking met de KFA wordt gecontinueerd is een mooi en stevig signaal voor toekomstige piloten én de toekomst van de duurzame luchtvaart!” Ook Bart de Vries, directeur van de KLM Flight Academy, is positief: “Koploper E-Flight Academy heeft met deze proef bewezen een waardevolle toevoeging te zijn op ons curriculum. Het is belangrijk en goed dat onze studenten nu al ‘hands-on’ ervaring opdoen met duurzaam vliegen. Iedereen in onze organisatie is enthousiast. We kijken erg uit naar het vervolg van deze samenwerking.”