Noodklok voor Schiphol? “Het voorspelt niet veel goeds”

De zorgen van werknemers op Schiphol over personeel en passagiers zijn momenteel toegenomen in vergelijking met het begin van dit jaar.

Uit een peiling die FNV onder 664 medewerkers uitvoerde, kwam naar voren dat 95 procent zich zorgen maakt over de hoge werkdruk, 83 procent over het hoge ziekteverzuim en 72 procent over de veiligheidsrisico’s. 80 procent verwacht dat dit resulteert in vertragingen, iets wat de afgelopen weken geregeld voorkwam. “Een deel van de werknemers ziet in het permanent verlagen van het aantal vluchten een oplossing. Als het een chaos blijft, moet Schiphol op korte termijn in ieder geval nog meer vluchten gaan annuleren. De veiligheid en gezondheid van werknemers en reizigers moet altijd op één staan”, aldus Joost van Doesburg die in een verklaring aangeeft dat het Schiphol-akkoord wel bijdraagt aan verbeterde arbeidsomstandigheden.

Meer maatregelen?

Dat akkoord kwam eind mei naar buiten. Daarin staan voornamelijk de hoofdlijnen voor verbeterde werkomstandigheden en lonen. Schiphol en vakbonden maakten afspraken over de roosters, werktijden, het gratis parkeren op de luchthaven voor medewerkers en de inzet van de Koninklijke Marechaussee op piekmomenten. Dat zou het aantrekken van nieuwe krachten aantrekkelijker moeten maken. Echter, 85 procent van de respondenten zegt dat dit nog niet het geval is. Onderwerpen als vertragingen, wachtrijen en problemen met bagage scoorden in negatieve zin hoger dan in de peiling aan het begin van het jaar. “Vorige peilingen die we hielden lieten zien dat de Schipholwerkers heel goed weten wat er speelt, hun zorgen kwamen bijna allemaal uit. Dat de zorgen nu zelfs gestegen zijn, voorspelt dus niet veel goeds”, vervolgt Van Doesburg.

Een medewerker van KLM bevestigt het beeld van de peiling: “Het is ongekend, de situatie op Schiphol. Extreem zorgelijk. Voor personeel, voor passagiers. Werken in een ongekend stressvolle en vaak niet veilige, agressieve, onwerkbare situatie als frontline staff. Wij moeten alles oplossen en krijgen dit dus dagelijks op ons dak”, constateert de werknemer, die anoniem zijn of haar verhaal deed bij FNV.