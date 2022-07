Oranje Leeuwinnen maken vliegende start naar EK voetbal

De Oranje Leeuwinnen zijn vertrokken naar Engeland voor het Europees Kampioenschap. Volgens Simple Flying bracht een Boeing 737-800 van de Britse tak van TUI de vrouwen van het Nederlands elftal naar Manchester.

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel, met registratie G-TAWU, geparkeerd stond op Schiphol-Oost. Het vertrek van de voetbalsters was live te volgen via Zoom. Het gezelschap vertrok om 16:15 uur vanaf de Polderbaan op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Daar zou het iets minder dan een uur later arriveren. Echter, in Sheffield, ongeveer iets meer dan zestig kilometer verderop, spelen zij de eerste groepsfasewedstrijd tegen Zweden. Aftrap is aanstaande zaterdagavond om 21:00 uur.

De Oranje Leeuwinnen vlogen met een Boeing 737-800 van de Engelse tak van TUI naar Manchester © Flightradar24.com

Concurrent vliegt in stijl

Zweden arriveerde in tegenstelling tot de Oranje Leeuwinnen op luxere wijze. De dames, die als een van de favorieten van dit eindtoernooi beschouwd worden, vertrokken afgelopen zondagochtend met een Boeing 737-400 van Air Horizont op weg naar Manchester. Het is een VIP-configureerde machine met zeventig zitplaatsen. Zweden landde zondag om 12:15 uur lokale tijd in het Verenigd Koninkrijk.

De voetbalsters van Zweden vlogen met een luxe Boeing 737-400 naar Manchester © Flightradar24.com

Na Zweden nemen de Oranje Leeuwinnen het dit EK op tegen Portugal en Zwitserland. Tegen die eerste wordt volgende week woensdagavond om 21:00 uur gespeeld, terwijl zij de zondag daarna om 18:00 uur moeten zien af te rekenen met die tweede.