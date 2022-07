Reiziger mijdt Schiphol

Steeds meer mensen vermijden Schiphol. Oorzaak daarvan zijn de personeelstekorten die voor de reizigers grote onzekerheden met zich meebrengen.

“Ook dit jaar blijken groeiende onzekerheden voor een deel van de Nederlanders een reden om te kiezen voor het eigen land als veilige en vertrouwde vakantiebestemming”, stelt Jos Vranken, algemeen directeur van Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), in een verklaring.

Andere onzekerheden

Naast de chaos op Schiphol hebben de dalende koopkracht en het lage consumentenvertrouwen invloed op de keuze waar de Nederlander op vakantie gaat. Tevens houdt men rekening met de onzekerheid omtrent het coronavirus. Aan de hand van een onlangs gehouden meting zegt Vranken: “Opvallend in deze meting is dat Nederlanders nog steeds in hoge mate in eigen land op vakantie willen gaan (41% juli 2021 vs. 43% juni 2022), terwijl de verwachting was dat ook Nederlanders weer massaal voor buitenlandse vakantiebestemmingen zouden kiezen.”

Vakantieboekingen

Een groot aantal Nederlanders wil ondanks alles op vakantie. Frank Oostdam, topman van ANVR, gaf aan dat gedupeerde reizigers op Schiphol zelfs bereid zijn hun vlucht om te boeken. Uit de vakantiemonitor blijkt dat het aantal boekingen onder Nederlanders (48%) en Fransen (47%) het hoogst is. Dat is echter niet in ieder land zo. “We zien met name in Duitsland nog veel ‘zwevende boekers’. Uit de monitor blijkt dat 30% van de ondervraagde Duitsers nog moet boeken en dat ruim 60% hiervan zich aan het oriënteren is”, aldus de directeur van NBTC.