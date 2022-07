Antonov An-12 slipt van landingsbaan | Foto

Een Antonov An-12 van het Oekraïense leger slipte afgelopen zondag van de landingsbaan tijdens de aankomst op Uzhgorod Airport.

Het toestel, met registratie UR-11316, was volgens Flightradar24 afkomstig uit Istanbul. Het steeg daar om 21:30 uur lokale tijd op. Toen het arriveerde, zou het volgens JacDec hard op de landingsbaan zijn beland alvorens op het grasveld tot stilstand te komen. Op afbeeldingen is te zien dat het toestel naast de baan ligt. Tevens is de bergingsactie vastgelegd.

2022-07-02: Motor Sich AL Antonov An-12 (UR-11316, built 1969) made a hard landing and ran off the side of the runway at Uzhhorod Airport (UKLU), Ukraine carrying military equipment from Turkey. @UAWeapons pic.twitter.com/2H0KFyADS2 — JACDEC (@JacdecNew) July 7, 2022

Hoeveel mensen aan boord zaten, is niet bekend. Wel is duidelijk dat niemand bij het incident gewond raakte. De machine vervoerde vracht. Details over wat er aan boord zat, zijn niet bekend. De Antonov landde uiteindelijk op Uzhgorod Airport. Geografisch gezien ligt dit vliegveld strategisch gevoelig, omdat het slechts 133 kilometer van de grens van Slowakije is verwijderd. Dat land behoort tot de NAVO.

De Antonov An-12 was afkomstig vanuit Istanbul © Flightradar24.com

Eerdere crash Antonov

Het is niet de eerste keer dat een Antonov verongelukt in Oekraïne. Eind april dit jaar crashte een An-26 in het zuiden van het land. Oorzaak daarvan is dat het vliegtuig in aanraking kwam met een elektriciteitspaal. Hoewel er noch van de botsing en noch van de crash beelden zijn , werd wel gefilmd hoe de machine met een brandende linkermotor laag over de huizen vliegt. “Op dit moment is bekend dat één persoon is gedood en dat er twee gewond zijn geraakt. Het aantal bemanningsleden en de redenen van de crash worden achterhaald”, zei het Regionale Militaire bestuur van Zaporizja toentertijd op Telegram.