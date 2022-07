KLM komt met extra maatregelen en annuleringen

KLM neemt tot en met 28 augustus extra maatregelen om de operatie in de lucht te houden.

Door personeelstekorten bij zowel Schiphol als KLM zelf is de werkdruk op de luchthaven erg hoog. Met extra maatregelen hoopt KLM ‘rust in de operatie’ te brengen en de druk bij zowel Schipholmedewerkers als eigen medewerkers te verlagen. De maatschappij zegt ervoor te willen zorgen dat alle klanten kunnen rekenen op een goede zomervakantie, ondanks de aanhoudende operationele uitdagingen op Schiphol.

Om die reden worden dagelijks tien tot twintig retourvluchten naar Europese bestemmingen geannuleerd. De verkoop van resterende KLM- en KLM Cityhopper-stoelen naar Europese bestemmingen wordt sterk beperkt, zodat er ruimte is om de reizigers wiens vlucht geannuleerd is over te boeken naar andere vluchten.

Ook wordt er geen vracht meer in de Embraers van KLM Cityhopper geboekt en geladen. Op die manier wordt de werkdruk bij afhandelingsmedewerkers op de grond worden verminderd. Bovendien wordt ook het gedeelte voor losse pakketten en postzakken in het ruim van vliegtuigen die op intercontinentale bestemmingen vliegen gesloten. De losse bulkvracht zal in containers op het platform worden aangeleverd en kan op die manier makkelijker in het vliegtuig worden geladen, laat KLM weten. Deze vrachtmaatregelen blijven van kracht tot en met eind oktober.

