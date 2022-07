‘Qatar Airways-deal met Boeing vervallen’

De voorlopige koopovereenkomst tussen Boeing en Qatar Airways voor 25 tot 50 737 MAX-toestellen zou zijn vervallen. Dat blijkt uit documentatie die Airbus naar het Londense Hooggerechtshof heeft gestuurd, alwaar momenteel een rechtszaak loopt.

Geschil

De deal met Boeing werd begin dit jaar tegelijk aangekondigd met een bestelling van de vrachtvariant van de 777X, waarvan Qatar Airways de launch customer is. De bestelling van tientallen 737 MAX-toestellen werd vrijwel meteen een belangrijk onderdeel van een van de twee rechtszaken die Qatar Airways tegen Airbus heeft aangespannen. Eind vorig jaar kondigde de Qatarese maatschappij aan dat het een rechtszaak begon in verband met verfproblemen bij tientallen A350’s, waarbij de gevorderde schadevergoeding inmiddels is opgelopen tot bijna anderhalf miljard dollar. In een tegenreactie zette Airbus kort daarop een streep door een andere bestelling van Qatar voor vijftig A321neo’s. In een aparte zaak werd Airbus ook daarover voor de rechter gesleept door de luchtvaartmaatschappij, die gelet op het WK Voetbal eind dit jaar door de twee zaken inmiddels met een vliegtuigentekort kampt.

In de zaak over de geannuleerde A321neo-bestelling stelden de advocaten van Airbus dat de 737 MAX-bestelling de argumenten ondermijnt die Qatar Airways in de rechtszaal aandraagt. Dit leidde tot de merkwaardige situatie dat de advocaten van de Europese vliegtuigbouwer de kwaliteit van de Boeing-toestellen verdedigden. De 737 MAX 10 zou een geschikte vervanging zijn voor de A321neo’s en heeft een ‘vergelijkbaar, of misschien zelfs beter bereik’, maar de toekomst van het type is sindsdien op losse schroeven komen te staan vanwege problemen met de certificering.

Bestelling vervallen

Airbus heeft in de tussentijd om een kopie van de overeenkomst met Boeing gevraagd. Qatar Airways kwam in eerste instantie niet aan dat verzoek tegemoet met als reden dat de Boeing-deal inmiddels was ‘verlopen’, zo informeerde Airbus het Hof. Het verlopen van het contract is vanuit QA of Boeing niet bevestigd, maar contracten voor dergelijke voorlopige bestellingen worden doorgaans inderdaad voor bepaalde tijd gesloten. Daarna moeten deze, al dan niet onder scherpere voorwaarden, verlengd worden om geldig te blijven. Onlangs gaf Qatar Airways-CEO Akbar Al Baker echter aan dat de maatschappij de bestelling wél definitief zou maken. Mogelijk zijn de onderhandelingen met Boeing gepauzeerd in afwachting van meer zekerheid over de toekomst van de grootste MAX-variant. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat de maatschappij toch terugkomt van een bestelling bij Boeing: twee jaar geleden annuleerde het bedrijf een bestelling voor dertig tot zestig MAX-vliegtuigen omdat het deze niet langer nodig had.

Gevolgen

Het is niet duidelijk wat de gevolgen voor de A321neo-rechtszaak zullen zijn. Indien het contract definitief verlopen is, zou dat de positie van Qatar Airways kunnen versterken gelet op het feit dat er dan geen zicht is op een alternatief voor de Airbussen. Aan de andere kant zou de maatschappij de bestelling alsnog definitief kunnen maken, waarmee de situatie terug zou zijn bij de status quo. Ondertussen gaan beide partijen op verzoek van het Hof binnenkort met zowel Europese als Qatarese toezichthouders om de tafel om de technische problemen met de A350’s te bespreken. Airbus zegt dat het daarnaast in onderhandeling met de Qatari is, maar er zou nog geen duidelijk zicht zijn op een schikking.