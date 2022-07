Toekomst Boeing 737 MAX 10 op losse schroeven

Boeing moet mogelijk een streep zetten door de 737 MAX 10, stelt CEO Dave Calhoun in een interview met Aviation Week.

Ruim een jaar geleden ging het toestel voor het eerst de lucht in, maar inmiddels loopt Boeing tegen problemen aan bij de certificering van het type. Naar aanleiding van twee dodelijke ongevallen met de 737 MAX, werd in de VS nieuwe wetgeving aangenomen over waarschuwingssystemen in de cockpit. Als de FAA de MAX 10 aan het einde van dit jaar nog niet heeft gecertificeerd, zal Boeing het ontwerp van de cockpit aanzienlijk moeten herzien. Dat zou er echter voor zorgen dat de MAX 10 anders werkt dan de kleinere varianten, terwijl juist de overeenkomsten tussen de toestellen de key selling point is omdat er dan weinig extra training nodig is voor piloten. Boeing dreigt nu het hele project stop te zetten als het Congres niet akkoord gaat met een ontheffing voor een aantal verplichte wijzigingen aan de MAX 10.

“Als je de dingen meemaakt die we hebben meegemaakt, de schulden die we hebben moeten ophopen, ons vermogen om te reageren of de bereidheid om dingen te doorstaan, zelfs een wereld zonder de MAX 10 is niet zo bedreigend. De 737-10 is een beetje een alles-of-niets. Dit is een risico dat ik bereid ben te nemen. Als ik het gevecht verlies, verlies ik het gevecht.” Dave Calhoun, CEO Boeing

Toen de wetgeving in 2020 werd aangenomen, was de verwachting dat de MAX 10 wel voor het einde van 2022 gecertificeerd zou zijn. Daarmee zou Boeing onder de herziening van de systemen uitkomen. Net als bij de 777X is de tijdlijn echter aardig opgeschoven. In maart waarschuwde de FAA Boeing al dat certificering voor het einde van het jaar mogelijk niet zou lukken. Het bedrijf zag de problemen zelf ook al aankomen en vroeg het Congres om een ontheffing, maar die ligt er nog niet. Waar sommige senatoren al hebben laten weten zo’n uitzonderingspositie te steunen, geven andere positie Boeing geen enkele ruimte. “Ik denk dat onze zaak overtuigend genoeg is”, aldus Calhoun.

Project van de baan?

Een streep door de grootste MAX-variant zou voor Boeing een grote financiële strop betekenen. In de eerste plaats heeft de vliegtuigbouwer al 640 bestellingen voor het type in ontvangst genomen. Daar zouden mogelijk nog extra orders van United en Delta bij komen. Boeing zou dan ook niet alleen de opbrengsten van honderden nieuwe vliegtuigen mislopen, maar het bedrijf zou ook een enorme flater slaan bij belangrijke en grote klanten. De schrapping zou concurrent Airbus bovendien in de kaart spelen, dat met de succesvolle A321neo een waardig alternatief in handen heeft.

