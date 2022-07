Veelbelovende testvlucht AeroDelft: “Visie en lef”

Tijdens het AeroDelft zomer-event op Breda International Airport maakte het studententeam van AeroDelft de eerste vlucht met het prototype-vliegtuig. Daarmee zette zij een stap in de ontwikkeling van het gebruik van vloeibare waterstof in de luchtvaart.

Het prototype is een 1:3 schaalmodel van een gemotoriseerd zweefvliegtuig. Het heeft een spanwijdte van zes meter en weegt veertig kilogram. De data van de testvlucht wijzen uit dat het vliegtuig in staat is op vloeibare waterstof te vliegen. De vlucht maakte deel uit van ‘Project Phoenix’. Het doel hiervan is dat het gebruik van vloeibare waterstof moet aantonen dat dit voor de toekomst een relevant alternatief is. In combinatie met brandstofcellen moet deze ervoor zorgen dat de uitstoot in 2050 naar nul gebracht wordt.

© AeroDelft

© AeroDelft



Nationaal Groeifonds

Halverwege april dit jaar werd vanuit het Nationaal Groeifonds 383 miljoen euro (119 miljoen euro voorwaardelijk) vrijgemaakt voor de toekomst van een duurzame luchtvaart. Royal Schiphol Group, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG, NLR en TU Delft zorgen ervoor dat over iets minder dan dertig jaar een klimaatneutrale luchtvaart gerealiseerd kan worden. “De overheid neemt een actievere rol op zich om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, start ups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken”, zei Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, eerder. De samenwerking laat de potentie van het project zien. “Het team van AeroDelft wijst de weg naar duurzame luchtvaart”, begon Henri Werij, decaan van de TU Delft faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek, met zijn verklaring. “Een visie, lef, toewijding en volledige inzet. Naar mijn mening het goede voorbeeld geven.”

Tweede test

Behalve met het prototype taxiede het studententeam van AeroDelft ook voor het eerst met hun bemande full-scale vliegtuig. Dit toestel, dat eerst een vierzitter was, is omgebouwd tot een tweezitter en weegt maximaal 920 kilogram. Het doel is dat dit de eerste machine wordt die op vloeibare waterstof vliegt. Voordat het studententeam dit realiseert, test zij het full-scale vliegtuig op gasvormige waterstof.