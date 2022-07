Aeroflot ziet twee A350’s overgenomen worden

Turkish Airlines neemt drie vliegtuigen over die bestemd waren voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Twee daarvan waren Airbus A350’s van Aeroflot.

Het eerste toestel was de TC-LGJ die afgelopen donderdag vanuit Toulouse naar Istanbul vloog. Aeroflot bestelde deze machine, maar door de westerse sancties als vergelding op de oorlog in Oekraïne, kon de A350 niet geleverd worden. In totaal stond het toestel een halfjaar in de opslag. Het andere vliegtuig is de TC-LGI. die een dag later vanuit de Franse stad naar Istanbul vloog. Deze A350 stond sinds eind januari in de opslag.

Op sociale media gaan afbeeldingen rond van de TC-LGI. Dit toestel zou nog niet het volledige jasje van Turkish Airlines hebben. Normaal gesproken is de onderkant van het toestel grijs, de romp wit en de staart rood. Op de foto’s is te zien dat de staart en motoren nog voorzien zijn van de kleuren van Aeroflot. Op de romp staat echter wel in het blauw Turkish Airlines. Het is onduidelijk wat de reden hiervan is. Tevens is het de vraag of ze op deze manier in dienst zullen komen of dat de maatschappij alsnog de kleurstelling zal aanpassen.

📍THY, geçtiğimiz aylarda Aeroflot'a teslim edilemeyen A350 tipi uçakları filosuna katmak için Airbus ile görüşmüş ve anlaşma sağlamıştı.



📍THY, ilk uçağı bu gece itibariyle teslim aldı ve uçağı İstanbul'a getirdi. THY, 6 adet A350'yi bu şekilde filosuna katacak. pic.twitter.com/hwAiauUrEu — HavaSosyalMedya® (@HavaSosyalMedya) July 8, 2022

A350 en A321neo

Behalve de twee toestellen die voor Aeroflot bestemd waren, haalde Turkish Airlines nog één A350 naar Turkije die volgens Simple Flying al vanaf het begin door de Turkse luchtvaartmaatschappij is besteld. Verder trok zij nog één Airbus A321neo aan. Dit toestel was oorspronkelijk besteld door S7 Airlines, een andere Russische luchtvaartmaatschappij. 7 juli arriveerde deze machine vanuit Montpellier-Méditerranée Airport. Wegens de sancties werd dit vliegtuig “onbestelbaar”. Volgens AIB Family Flights is het eigendom van de A321neo overgedragen aan Airbus Financial Services. Hoogstwaarschijnlijk is dit de eigenaar van het toestel.

Eerdere overnames

Het is niet de eerste keer dat Turkish Airlines toestellen overneemt die besteld waren door Russische maatschappijen. Een maand geleden haalde de luchtvaartmaatschappij vijf Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen naar Turkije die oorspronkelijk bestemd waren voor S7 Airlines. Die gingen naar verluidt naar de dochteronderneming, AnadoluJet.