Bijzondere foto’s van oefening Turkse luchtmacht

Eind juni werd op de Turkse luchtmachtbasis Konya de internationale oefening ‘Anatolian Eagle’ gehouden. Dit jaar namen naast toestellen van de Turkse luchtmacht ook Jordaanse, Pakistaanse en zelfs Azerbeidzjaanse machines deel. Peter Steehouwer maakte bijzondere foto’s van de oefening.

Onder de naam ‘Anatolian Eagle’ organiseert de Turkse luchtmacht minimaal één keer per jaar een grootschalige internationale oefening op de vliegbasis Konya. Turkse en buitenlandse luchtmachtsquadrons komen bijeen om gedurende twee weken diverse oefenmissies te vliegen. Sinds de couppoging in juli 2016 hebben de oefeningen op Konya enkele jaren stil gelegen. In 2019 was er voor het eerst sinds lange tijd weer een internationale oefening op Konya. Door de corona-pandemie kon de eerstvolgende Anatolian Eagle-oefening pas in 2021 plaatsvinden.

Pakistaanse F-16BM op het platform van Konya © Peter Steehouwer

Pakistaanse F-16AM op de baan van Konya © Peter Steehouwer

NAVO E-3 Awacs vertrekt voor een oefenmissie © Peter Steehouwer

Jordaanse F-16 taxiet naar de startbaan van Konya © Peter Steehouwer

Jordaanse F-16AM taxiet uit voor een oefenmissie tijdens Anatolian Eagle 2022 © Peter Steehouwer

Jordaanse F-16AM op het platform van Konya © Peter Steehouwer

Vergelijkbaar met ‘Frisian Flag’ op de vliegbasis Leeuwarden of ‘Red Flag’ op Nellis Air Force Base, kwamen enkele tientallen gevechtsvliegtuigen naar Konya. Dit jaar waren dat F-16’s uit Jordanië en Pakistan, en Britse Typhoons van de Royal Air Force. De meest opzienbarende deelnemers waren echter Sukhoi Su-25 ‘Frogfoots’ van de Azerbeidzjaanse luchtmacht. Een E-3A AWACS radarvliegtuig van de NAVO verzorgde de coördinatie in de lucht.

Britse Eurofighter Typhoon taxiënd op Konya tijdens Anatolian Eagle 2022 © Peter Steehouwer

RAF Typhoon taxiet naar de baan van Konya tijdens Anatolian Eagle 2022 © Peter Steehouwer

RAF Typhoon taxiet naar de baan van Konya tijdens Anatolian Eagle 2022 © Peter Steehouwer

RAF Typhoon tijdens Anatolian Eagle 2022 © Peter Steehouwer

De Britse Typhoons kwamen naar Konya vanuit Roemenië, waar ze tijdelijk zijn gestationeerd in het kader van de NAVO ‘Air Policing’ missie. In een persbericht van de Royal Air Force zei de commandant van het Britse detachement: “De succesvolle deelname van RAF Typhoons aan de oefening Anatolian Eagle is een bewijs van het harde werk en de toewijding van het team. (…) Ik ben ongelooflijk trots op wat ze gezamenlijk hebben bereikt. Het feit dat we aan deze oefening hebben kunnen deelnemen, tegelijk met onze operaties in Roemenië is een indrukwekkende prestatie en benadrukt echt de behendigheid van de Typhoon Force.”

Taxiënde Azerbeidzjaanse Su-25 Frogfoot tijdens AE2022 © Peter Steehouwer

Taxiënde Azerbeidzjaanse Su-25 Frogfoot tijdens AE2022 © Peter Steehouwer

Azerbeidzjaanse Su-25 in take off vanaf Konya © Peter Steehouwer

Azerbeidzjaanse Su-25 in take off vanaf Konya © Peter Steehouwer

Azerbeidzjaanse Su-25 Frogfoots in de ‘break’ tijdens AE2022 © Peter Steehouwer

Taxiënde Su-25 Frogfoot tijdens AE2022 © Peter Steehouwer

Taxiënde Su-25 Frogfoot tijdens AE2022 © Peter Steehouwer

Azerbeidzjaanse Su-25 na oefenmissie tijdens AE 2022 © Peter Steehouwer

Azerbeidzjaanse vlieger en zijn Su-25 Frogfoot © Peter Steehouwer

Azerbeidzjaanse Su-25 Frogfoot op het platform van Konya © Peter Steehouwer

De ‘flightline’van Konya tijdens AE 2022 met F-16’s en Su-25 Frogfoots © Peter Steehouwer

Azerbeidzjan onderhoudt al jarenlang zeer goede relaties met Turkije. De voormalige Sovjet-republiek werkt nauw samen met de NAVO, onder meer in het ‘Partnership for Peace’-programma. De Azerbeidzjaanse luchtmacht vliegt voornamelijk met toestellen van Russische makelij. In 2021 nam de luchtmacht voor het eerst met vliegtuigen deel aan Anatolian Eagle, toen met MiG-29’s en Su-25’s. Dit jaar waren twee Sukhoi ‘Frogfoots’ afgevaardigd naar Konya.

Turkse F-16D. De verdikkingen op de romp zijn extra brandstoftanks (Conformal Fuel tanks) © Peter Steehouwer

Turkse F-16D taxiënd op Konya tijdens Anatolian Eagle © Peter Steehouwer

Turkse F-16D in de start vanaf Konya tijdens Anatolian Eagle © Peter Steehouwer

Turkse F-16C in de start vanaf Konya tijdens Anatolian Eagle © Peter Steehouwer

Turkse F-16C in de start vanaf Konya tijdens Anatolian Eagle © Peter Steehouwer

Turkse F-16D in de start vanaf Konya tijdens Anatolian Eagle © Peter Steehouwer

Tukrse F-16C in tijgerbeschildering © Peter Steehouwer

Een deel van de ‘flightline’ van Konya met Turkse F-16’s en F-4’s © Peter Steehouwer

Van Turkse zijde is deelname aan ‘Anatolian Eagle’ altijd aanzienlijk; dit jaar namen er zo’n 40 Turkse luchtmachttoestellen deel, waarvan het overgrote deel F-16’s. Ook vlogen er nog twee F-4E Phantoms. Met de naderende uitfasering van de Phantom in Turkije, begint dit type een zeldzaamheid te worden.

Turkse F-4E Phantom met speciale beschildering op neus en staart © Peter Steehouwer

Turkse F-4E Phantom met speciale beschildering op neus en staart © Peter Steehouwer

Turkse F-4E Phantom met speciale staartbeschildering © Peter Steehouwer

Turkse F-4E Phantom met ‘sharkmouth’ © Peter Steehouwer

Turkse F-4E Phantoms met speciale beschildering op het platform van Konya tijdens Anatolian Eagle 2022 © Peter Steehouwer

Voor het eerst was er ook een Turks onbemand toestel te zien tijdens Anatolian Eagle. De Bayraktar Akıncı is een tweemotorige bewapende ‘drone’, waarvan de Turkse luchtmacht enkele exemplaren operationeel heeft. De Bayraktar Akıncı is ook verkocht aan Pakistan.

De Turkse Bayraktar Akıncı is een High-Altitude Long-Endurance (HALE) Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV) © Peter Steehouwer

Turkse Bayraktar Akıncı onbemand gevechtsvliegtuig © Peter Steehouwer

De Turkse Bayraktar Akıncı ‘drone’ is een bijzondere verschijning © Peter Steehouwer

Voor de aanwezige fotografen liet ‘SoloTürk’ zich van zijn beste kant zien. De Turkse demovlieger vloog met zijn speciaal beschilderde F-16 een indrukwekkende demo.