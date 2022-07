KLM-personeel reageert op vertrek topmannen

Afgelopen week werd bekend dat operationeel directeur René de Groot vertrekt bij KLM. Het personeel van de luchtvaartmaatschappij hoopt op ‘een nieuwe start’.

De Groot, die sinds 1990 verbonden is aan KLM en per 15 juli de overstap naar British Airways maakt, laat de maatschappij met een groot aantal uitdagingen achter zich. “Het is geen onlogische stap, alhoewel René de Groot nu wel op een ongelukkig moment weggaat in het licht van de zomeroperatie. De stap naar British Airways is wel een mooie kans voor hem. Het nieuwe team met Marjan Rintel moet het vertrouwen van de werknemers winnen”, aldus Dario Fucci, voorman van de ondernemingsraad van KLM, tegen De Telegraaf die het vertrek van De Groot ‘het einde van een tijdperk’ noemt.

Hoewel de stijgende lijn na de coronacrisis is ingezet, heeft KLM te maken met chaos op Schiphol. Komende zomer moet de maatschappij een aantal vluchten annuleren wegens personeelstekorten. Behalve deze tekorten heeft zij te maken met te weinig werknemers die haar eigen operaties uitvoeren. KLM neemt tijdelijk geen vracht meer mee in toestellen van Cityhopper, omdat er simpelweg niet genoeg mensen dat werk kunnen doen. Daarnaast staat Schiphol op de langere termijn een krimp te wachten. KLM als hofleverancier zal de gevolgen hiervan ondervinden.

Uitdagingen staan te wachten

Halverwege januari dit jaar maakte bekend dat Pieter Elbers plaats moest maken voor Marjan Rintel, voormalig topvrouw van NS. Zij moet samen met de nieuwe operationeel directeur, van wie nog niet bekend is wie dat is, de uitdagingen te lijf gaan. Daar zullen zij volgens Ingrid Brama van Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) een enorme kluif aan hebben. “Met het vertrek van De Groot na Elbers gaat er nu wel veel ervaring ineens weg. Niettemin biedt een nieuwe ronde ook nieuwe kansen. Wij hopen dat er spoedig een nieuwe operationeel directeur komt”, zegt ze.