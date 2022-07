Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen mijden Schiphol

Vanaf nu tot 21 juli verruilt Royal Air Maroc voor haar vlucht vanuit Casablanca Schiphol voor Rotterdam The Hague Airport. AirBaltic en Air Serbia kiezen een andere strategie.

Door uit te wijken naar de Zuid-Hollandse luchthaven, waar Corendon eerder ook al toe besloot, denkt Royal Air Maroc dat een maximaal aantal passagiers gegarandeerd kan worden. Het gaat om de AT850 (oorspronkelijk Casablanca-Amsterdam) en AT851 (Amsterdam-Casablanca). De Marokkaanse luchtvaartmaatschappij sluit niet uit dat na 21 juli meer maatregelen genomen zouden kunnen worden, aldus Simple Flying. Zij specificeert echter niet welke dat betreft.

Het besluit volgde na een eerdere persconferentie van Dick Benschop, topman van Schiphol. Hij liet toentertijd weten dat de luchthaven gedurende juli en augustus een maximumaantal reizigers per dag van het vliegveld wil laten vertrekken. In de eerstgenoemde maand verwelkomt Schiphol maximaal 67.500 reizigers per dag. Dat zijn er echter 13.500 meer ten opzichte van de capaciteit van de beveiliging. In augustus stelt Schiphol overigens een maximum van 73.000 reizigers per dag.

Meer kritiek op Schiphol

AirBaltic ondervindt eveneens flinke gevolgen van het maximum dat Schiphol de komende maanden stelt. Samen met Air Serbia is zij het niet eens over de reductie van het aantal vluchten. De twee dreigen met juridische stappen om compensatie te krijgen voor de financiële schade als gevolg van deze maatregel. De maatschappij uit Letland verbindt Amsterdam met Riga (Letland), Tallinn (Estland) en Vilnius (Litouwen).

Air Serbia vliegt alleen vanuit Belgrado (Servië) naar Schiphol. Wekelijks betreft dit negen vluchten. De slotcoördinator heeft besloten dat zij 28 procent van haar operaties de komende periode mag uitvoeren. “Het besluit is niet gebaseerd op een relatie van wederzijds respect en waardering, rekening houdend met het feit dat de Servische nationale maatschappij al meer dan vijftig jaar onafgebroken op die route vliegt en dat het de enige maatschappij was die het verkeer tussen Belgrado en Amsterdam gedurende een lange periode tijdens de coronavirus pandemie heeft gehandhaafd”, uit zij kritiek. Air Serbia en airBaltic stuurden dan ook een brief aan Schiphol om het aantal slots te heroverwegen. Finnair heeft door de situatie op het grootste vliegveld van Nederland besloten één vlucht volledig te schrappen.