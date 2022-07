Vliegtuig ontkomt aan incident op snelweg | Video

Piloot Vincent Fraser heeft zijn vliegtuig op een snelweg in Swain County (North Carolina) noodgedwongen moeten landen.

De vlieger is een veteraan bij de marine van Florida en haalde onlangs zijn vliegbrevet. In totaal heeft hij minder dan honderd uur vliegervaring. Op beelden is te zien hoe zijn toestel een snelweg naderde nadat een van de motoren uitgevallen was. “Ik doorliep mijn checklist en ik was in staat opnieuw te starten en een stuk door te vliegen, maar het vliegtuig zou slechts drie tot vijf seconden verder kunnen, en dan zou het opnieuw naar beneden gaan”, legt Fraser uit tegenover WLOS.

check this plane landing on a highway pic.twitter.com/PPaFZzpjbr — dade murphy (@__zero__cool__) July 9, 2022

Incident op camera

Een GoPro die in de cockpit hing filmde de noodlanding. Daarop is te zien hoe het toestel laag over verschillende auto’s vloog en ternauwernood hoogspanningskabels ontweek. “Bij de gratie van God, keek ik naar links. Ik wist gewoon dat het allemaal valleien en bergen waren, maar er was ook een weg. Die weg was exact waarop ik perfect kon landen”, vervolgt de vlieger. Vervolgens landde de machine veilig op de snelweg, maar het was nog wel oppassen geblazen om niet in botsing te komen met passerende auto’s. Vervolgens nam de piloot een afslag zoals vliegtuigen na een landing op een normale landingsbaan eveneens doen alvorens tot stilstand te komen.

Door de oog van de naald

Fraser zat samen met zijn schoonvader in het vliegtuig. Sheriff Curtis Cochran liet weten dat er geen gewonden zijn gevallen. Wél noemde hij de landing ‘uitstekend werk’. “Er waren zo veel dingen die catastrofaal hadden kunnen zijn, maar ze zijn niet gebeurd”, aldus de sheriff op Facebook. Op de snelweg werd het vliegtuig van Fraser gecheckt en goedgekeurd voordat het drie dagen later opsteeg vanaf de plek waar het strandde.

Florida man forced to land plane on North Carolina highway after engine failed https://t.co/IzFXgrO3kg pic.twitter.com/PiRRc4VZWd — Florida Man (@FloridaMan__) July 9, 2022

In Nederland kwam vorig jaar juni een vliegtuig naast een snelweg terecht. Oorzaak daarvan was eveneens een motor die uitviel. Vele jaren eerder verscheen er op YouTube een hilarisch filmpje van een DC-10 die een landing maakte op de snelweg.