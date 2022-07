Boeing 737 MAX 10 en 777-9 naar Europa

Boeing zal volgende week op de Farnborough International Airshow vliegen met de nieuwste en grootste leden van zijn 737 MAX- en 777X-vliegtuigfamilies. De 737 MAX 10 en 777-9 maken hun Europese debuut.

De 737-10 zal zich bij de 777-9 voegen in de dagelijkse vliegende en statische display. De twee vliegtuigen zullen naar de show vliegen op een mix van duurzame vliegtuigbrandstof, die Boeing ziet als een belangrijke stap naar de verdere vermindering van CO2-uitstoot.

“In de vier jaar sinds de laatste Farnborough Airshow heeft de wereld de cruciale sociale en economische rol gezien die ruimtevaart en defensie spelen. We zijn verheugd om opnieuw contact te maken met onze collega’s bij Farnborough terwijl we samen de behoefte aan een duurzamere toekomst aanpakken en concrete stappen nemen om innovatie en schone technologie mogelijk te maken”, aldus Sir Michael Arthur, President van Boeing International. “We kijken ernaar uit om de vooruitgang die we boeken te delen.”

De 737-10 staat van 18 tot 21 juli op het showterrein. De 737 MAX-familie, waarvoor Boeing meer dan 3.300 orders heeft ontvangen, belooft twintig procent lagere emissies en een vijftig procent lagere geluidsvoetafdruk in vergelijking met haar voorgangers. De 777-9, ‘s werelds grootste tweemotorige vliegtuig, zal van 18 tot 20 juli aanwezig zijn op de vliegshow. De nieuwste variant combineert geavanceerde technologieën uit de 787-familie met het succesvolle platform van de 777 dat oorspronkelijk uit de jaren ’90 stamt. Boeing worstelt echter om beide jets te laten certificeren. Er is intensief toezicht van de Amerikaanse toezichthouder FAA na de twee 737 MAX-tragedies in 2018 en 2019. De 777X zou naar verwachting in 2020 in gebruik worden genomen, maar dat wordt op zijn vroegst 2024. Mogelijk heeft de 737 MAX 10 grote softwarewijzigingen nodig heeft, verplicht gesteld door het Amerikaanse Congres. Als dit type niet op 31 december van dit jaar is gecertificeerd, zal Boeing naar verwachting een streep moeten zetten door de grootste MAX-variant, een miljardenstrop.