Eerste vakantieweekend Schiphol ‘best goed’ verlopen

Verdwenen bagage en rijen waren er wel, maar toch is het eerste weekend van de zomervakantie “eigenlijk best goed” verlopen voor Schiphol, zegt een woordvoerder. Wel vraagt de luchthaven passagiers de komende weken niet al te vroeg op te komen dagen om rijvorming te voorkomen.

De voornaamste reden dat er toch nog rijen van rond de twee uur stonden tijdens dit eerste vakantieweekend was volgens de Schiphol de vroege komst van passagiers. De luchthaven gaat reizigers nog nadrukkelijker oproepen maximaal vier uur voor vertrek aanwezig te zijn. Schiphol zegt te begrijpen dat mensen zich eerder melden vanwege zorgen over de drukte op de luchthaven. Maar volgens een woordvoerder leidt dit vooral in de vroege ochtend tot onnodige rijen, omdat zo ver voor vertrek de incheckbalies nog niet open zijn en reizigers zich daar ophopen. Andere piekmomenten zijn rond het middaguur en in de loop van de middag. Buiten die tijden loopt het volgens de luchthaven “goed door”.

Schiphol heeft door de drukte en tekorten aan personeel luchtvaartmaatschappijen de opdracht gegeven hun passagiersaantallen deze zomer terug te brengen. Dit wordt nu gezien als de reden dat het afgelopen weekend redelijk goed is verlopen. Om de druk op het vliegveld te verminderen stelde Schiphol een actieplan op. In totaal werden de vluchten van zo’n 13.500 passagiers geannuleerd. Nu verwacht de luchthaven tussen 8 juli en 4 september gemiddeld 59.000 lokaal vertrekkende reizigers per dag. KLM, de grootste uitvoerende maatschappij op Schiphol, schrapt tot en met 28 augustus dagelijks tien tot twintig retourvluchten naar Europese bestemmingen.

Bagage kwijt

Toch zijn nog lang niet alle problemen opgelost. Op de luchthaven ziet men her en der nog verlaten koffers liggen. Naar verluidt zou dit om zo’n zestienduizend koffers op de luchthaven gaan. Het personeelstekort, de veranderende reisschema’s en passagiers die hun vlucht missen leiden tot stapels achtergebleven koffers. ‘Als er plotseling kort achter elkaar vliegtuigen landen, is er onvoldoende personeel om de koffers te verwerken’, legt een woordvoerder van Schiphol uit. De luchthaven denkt mee met de vliegmaatschappijen en bagageafhandelaren, maar afhandeling van de koffers is niet hun verantwoordelijkheid, benadrukt een woordvoerder van Schiphol.

Een groot deel van deze spullen zou naar een andere plek op de luchthaven zijn gebracht, het probleem zelf is echter nog niet opgelost. Er komen nog steeds achtergebleven koffers bij. “Maar het is vooral belangrijk dat de eerste grote opstapeling weg is”, aldus de woordvoerder. De luchthaven ziet afgelopen weekend als een voorproef voor de rest van de vakantieweken en kijkt deze dan ook met enig vertrouwen tegemoet.