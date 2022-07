Lufthansa stopt vliegen door personeel

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa moet vluchten annuleren. Om ervoor te zorgen dat passagiers van gecancelde vluchten deze vluchten kunnen omboeken en straks ook echt mee kunnen vliegen, mogen Lufthansa-medewerkers voorlopig niet meer voor werk reizen met de eigen werkgever.

Lufthansa heeft een pakket met maatregelen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat de chaos door de capaciteitsproblemen onder controle blijft. De Duitse luchtvaartmaatschappij stelde onlangs van week tot week vast hoeveel vluchten er in de eerstvolgende zeven dagen worden gecanceld. Ze wil een betere controle krijgen over de vluchtchaos.

Het is duidelijk dat tegen het najaar enkele duizenden vluchten moeten worden geannuleerd. Lufthansa heeft nog een maatregel genomen zodat passagiers van wie de vlucht geen doorgang vindt, ook daadwerkelijk later kunnen worden opgehaald. Alle medewerkers zijn opgedragen om “zich te onthouden van zakenreizen die niet absoluut noodzakelijk zijn”, zo is te horen uit Frankfurt. De luchtvaartmaatschappij wil de bestaande capaciteit zo goed mogelijk benutten voor haar klanten.

Geen goedkope tickets

Naast de beperking voor het personeel zet Lufthansa zich ook op andere manieren in om de capaciteitsissues op te lossen. Om de vraag onder controle te houden, werd eerder al gekozen voor een aanpak via vluchttarieven. Voor vluchten naar Europa en Noord-Amerika tot eind juli kunnen alleen de duurste boekingsklassen worden geboekt. De Saver- en Light-tarieven komen dus te vervallen.

Airbus A380

Vanaf volgend jaar zomer komt een deel van de Airbus A380-vloot van Lufthansa terug in dienst. De maatschappij vergoot zo relatief eenvoudig de capaciteit. Lufthansa heeft nog acht A380’s in Spanje en Frankrijk geparkeerd staan. “We hebben besloten de A380, die nog steeds een grote populariteit geniet, weer in gebruik te nemen bij Lufthansa in de zomer van 2023”, zo meldde de Lufthansa-directie.