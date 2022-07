Nederlander koopt vliegtuig en bouwt het om

Tonnie Bouman uit het Noord-Brabantse Veen kocht enkele jaren geleden een DHC-7 uit Canada. Het vliegtuig stond lange tijd gepositioneerd op Eindhoven Airport.

Defensie zette dit toestel voorheen in om materieel en militairen naar Afghanistan te vervoeren. Echter, de machine raakte tijdens het taxiën beschadigd. Daarna zijn geen reparatiewerkzaamheden meer uitgevoerd. Sterker nog, nadat de eigenaar uit Canada de motoren eraf gehaald had, gaf zij de DHC-7 aan Eindhoven Airport, dat haar in de verkoop zette. Dat bleef Bouman niet onopgemerkt. Via een veilingsite haalde hij het vliegtuig naar zijn eigen terrein. Een “impulsieve” actie, zoals hij het zelf noemt. “Ik had niks geregeld voor transport of waar hij moest staan. Als ik toen wist hoeveel werk het zou zijn, dan had ik het nooit gedaan”, verzucht hij tegenover Omroep Brabant. Het toestel is 26 meter lang en heeft een spanwijdte van 24 meter. Het was een zware operatie. Sterker nog, de vleugels braken af. Die zijn nu gerepareerd.

Verbouwing van DHC-7

Echter, de aankoop dateert alweer uit 2019. Pas twee maanden geleden startte Bouman met de verbouwing van het vliegtuig. Hij zegt dat het toestel verhuurd gaat worden als vergaderruimte. Aan de kant van de staart wil hij bedden gaan plaatsen. Daarnaast keren de uitklapbare televisies, die overigens uit veel machines, waaronder Boeing 737’s, zijn verdwenen, weer terug. Verder is de DHC-7 voorzien van glasplaten waardoor de vliegtuigonderdelen te zien zijn.

Bouman is niet de eerste die een machine een totaal andere bestemming geeft dan vliegen. Een klein aantal krijgt een Bed & Breakfast-functie of gaat door als museumstuk of restaurant. Een nog kleiner aantal rest na hun uitfasering een wel zeer merkwaardig lot. Veruit de meeste belanden op een plek om te worden ontmanteld.