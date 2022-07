Passagiers betwisten reden van terugkeer A330

Een Airbus A330 van Aer Lingus keerde 6 juli om naar New York John F. Kennedy. Echter, de reden die de piloot daarvoor gaf, werd niet geloofd door de passagiers.

Om 17:35 uur lokale tijd steeg de machine op vanuit de Verenigde Staten op weg naar Dublin Airport. Nadat het toestel, met registratie EI-DUZ, twee uur gevlogen had, besloten de vliegers op een hoogte van bijna elf kilometer terug te keren naar New York. Volgens de piloten werd kort na het opstijgen terug,gekeerd terwijl ze al boven de Golf van St. Lawrence vlogen. “De gezagvoerder zei dat ze iets probeerden te verhelpen maar de protocollen zeiden dat we niet verder konden vliegen. Er was sprake van een vogelaanvaring, maar hoe kan dat op die hoogt? Dat is belachelijk”, stelt Paul Keenan, één van de passagiers, bij The Irish Mirror. De machine bevond zich op een hoogte van 36.000 voet toen tot terugkeer werd besloten en was al twee uur onderweg. Een woordvoerder van Aer Lingus zegt dat het toestel terugkeerde wegens een ‘technisch probleem’ zonder verder in te gaan op details.

De A330 van Aer Lingus keert terug naar New York, passagiers geloven reden niet © Flightradar24.com

Meer vluchten geannuleerd

Uiteindelijk was de A330 om 21:30 lokale tijd terug in de Amerikaanse stad. Daar verlieten de 279 passagiers het vliegtuig. Vervolgens hadden zij moeite met het omboeken van hun vlucht naar Dublin. Dit had onder meer te maken met annuleringen die de luchtvaartmaatschappij doorvoerde als gevolg van de vakbondsacties in Frankrijk. Afgelopen week werden meer dan honderd vluchten geannuleerd. Zeventig procent hiervan trof de Ierse ailine. “Aer Lingus kan bevestigen dat alle passagiers opnieuw zijn ondergebracht op alternatieve vluchten”, aldus de woordvoerder.

Niet alleen in Ierland doet het probleem van annuleringen zich voor. Op Schiphol moeten maatschappijen eveneens een groot aantal vluchten schrappen.